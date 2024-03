¿Alguna vez te has preguntado de dónde nace este viral de regalar flores amarillas el 21 de marzo? Pues es algo relativamente reciente y no es ninguna costumbre de antaño como muchos puedan pensar. Todo surge a inicios de este siglo con la famosa serie argentina Floricienta y su canción “Flores Amarillas”, aunque también está relacionado el día (cada 21 de marzo) con el inicio de una nueva estación: la primavera. Ojo, esto es en el hemisferio norte, razón por la que las flores amarillas se van a regalar especialmente en México, aunque seguramente en el resto de Latinoamérica no falte alguno que regale las flores como un detalle en este día particular. Aquí te contamos de qué trata esta tradición viral.

Floricienta y las flores amarillas: el origen

La serie Floricienta, de origen argentino, fue un éxito en todo Latinoamérica en su momento, no solo por la trama atrapante entre los jóvenes de la época (inicios de los 2000′s) sino también por los diversos temas que se pegaron en las radios de aquel entonces.

Uno de ellos fue “Flores amarillas”, que formaba parte del soundtrack de aquella serie argentina, interpretada por Florencia Bertotti y canción que fue compuesta por María Cristina de Giacomi junto a Carlos Nilson. Destacar que aquella canción fue parte del primer disco que se estrenó en 2005.

Letra de la canción “Flores Amarillas” de Floricienta

Él la estaba esperando con una flor amarilla

Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila

Y el amarillo de sol iluminaba la esquina

Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho No te olvides

Que la vida

Casi nunca está dormida En ese bar tan desierto los esperaba el encuentro

Ella llegó en limusina amarilla, por supuesto

Él se acercó de repente, y la miró tan de frente

Toda una vida soñada y no pudo decir nada Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho No te olvides

Que la vida

Casi nunca está dormida Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho No te olvides

Que la vida

Casi nunca está dormida Ella sabía que él sabía

Él sabía, ella sabia

Él sabía, ella sabía y se olvidaron

De sus flores amarillas

¿Por qué se dan flores amarillas el 21 de marzo?

A diferencia de Latinoamérica, donde las flores amarillas se regalan el 21 de septiembre, en México y la parte norte del hemisferio tienen la costumbre de regalar las flores amarillas cada 21 de marzo, pues es el día en donde oficialmente inicia la primavera. A esto, sumado a la canción de Floricienta mencionada previamente, son las razones por las que se regalan flores amarillas en este día especial.

Significado de regalar flores amarillas el 21 de marzo

El amarillo está asociado a la alegría, felicidad y positividad, con lo que se busca transmitir un mensaje optimista para aquellos que lo reciban. Además, son símbolo de amistad y sirven para expresar aprecio o afecto, razón por la cual las flores amarillos se pueden obsequiar a tus amistades más cercanas.

Recordar también que este color está muy relacionado con la primavera, por ser un color que se asemeja al sol en este inicio de la estación. Finalmente, desde un aspecto romántico pueden simbolizar felicidad y alegría.

