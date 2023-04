Hoy en Depor hemos preparado un rompecabezas mental que hará sudar a tu cerebro, ya que es uno de los más difíciles que encontrarás en línea. Se dice que solo en 1% de todos los miles de participantes ha logrado dar con la respuesta correcta, por lo que solo si tienes un coeficiente intelectual como Albert Einstein podrás cantar victoria.

Lo primero que tienes que hacer para llegar a la solución es analizar cuidadosamente el problema. Luego deberás hacer uso de tus habilidades de razonamiento analítico y lógico. Además, deberás pensar creativamente, ya que la respuesta no estará frente a ti y no es tan simple como parece.

Esta actividad es solo una forma divertida y entretenida de evaluar tu nivel de inteligencia, es por ello que hay un tiempo límite que deberás respetar para proporcionar tu respuesta. Si no lo logras, tranquilo que líneas abajo te revelaremos la solución bien explicada. Asegúrate de no desplazarte muy abajo para no hacer trampa. Ahora, continúa leyendo las instrucciones antes de empezar.

Instrucciones para resolver el desafío visual

En la imagen que te dejaremos líneas abajo podrás ver bloques morados apilados en una forma vaga y hay un hombre que va a tomar una fotografía. Tu tarea es capturar la forma desde el ángulo que se encuentra el lente de la cámara del fotógrafo y solo tienes 11 segundos para escoger una de las cuatro opciones. Mira con sumo cuidado antes de lanzar tu respuesta.

Mira aquí la imagen del desafío visual

¿Puedes capturar el punto de vista del hombre en la imagen en 11 segundos? (Foto: Brightside.me)

Mira aquí la solución del desafío visual

Si nos ponemos en el lugar del camarógrafo podremos notar que él solo capturará un bloque en el nivel superior, dos bloques en el nivel medio y cuatro bloques en el nivel inferior. Por tanto, la respuesta es la opción ‘B’ ¿fue la misma que elegiste tú?.

La respuesta a este cuestionario mental es que el hombre verá la forma B de su cámara dentro de la imagen. (Foto: Brightside.me)

