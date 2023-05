Más que pasar un buen rato en tu tiempo de ocio, te quiero presentar un test de personalidad que puede determinar muchas aristas de tu comportamiento. ¿Sabías que algunas partes de tu cuerpo pueden definir a la perfección tu manera de pensar y actuar? Tal vez puedas ser incrédulo, pero esta prueba psicológica cuenta con un 99% de veracidad en sus respuestas, siempre y cuando lo realices de manera correcta. De los creadores de “como saber si soportas la soledad viendo la primera ilustración”, este tiene la misma mecánica, donde debes identificar cuál de las tres opciones se parece más a los dedos de tu mano.

Para tener mayor claridad a lo que me refiero, dejo párrafos más abajo la imagen central donde debes mirar por unos segundos y elegir la opción A, B o C. Una vez que la hayas seleccionado ahondaremos en la necesidad de que pongas empeño en cumplir con una tarea para mejorar tu vida. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos bloqueados por algo muy concreto, pero quizás te ayudemos esta vez a hacerlo visible. ¡Hazlo!

Observa al gráfica del test de personalidad

Con lo comentado párrafos más arriba, te dejamos una tarea inmediata. Solo debes elegir la opción correcta, la figura que más se parezca al dedo meñique de tu manos. Teniendo la respuesta en la mente, te invitamos a seguir leyendo las respuestas para poder auto reflexionar sobre tus comportamientos y otros datos que no muestras fácilmente a tu entorno.

Tienes que escoger una sola opción entre las que te mostramos y conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: genial.guru

Lee el significado del test de personalidad

Opción A: Este modelo pertenece a las personas más reservadas e introvertidas. Pareces independiente, frío/a e incluso pueden creer que eres arrogante, sin embargo; la realidad es que te cuesta abrirte a los demás. Una vez que lo haces, descubrirán que eres alguien cálido. Por otro lado, la deshonestidad es una de las cosas que más te enojan, esto debido a que eres una persona auténtica y sincera.

Principales beneficios de un test de personalidad

Los test de personalidad, ya sean test visuales, acertijos o de cualquier otro tipo, se han puesto de moda a lo largo de los últimos años, siendo un contenido que, aunque en muchas ocasiones se realiza por pura diversión, también ayudan a revelar verdades y conocimientos que contribuyen a conocer algunos aspectos de la personalidad, así como las preferencias de una persona y la forma de comportarse ante determinadas situaciones y circunstancias.