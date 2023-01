Te mostraremos la imagen de un círculo con tres números y una interrogante. Lo que tendrás que hacer en este reto viral es encontrar el valor que debe ocupar el lugar de esa incógnita, pero antes descubrir cuál es el patrón o secuencia que hay entre todos los números. Este desafío es prácticamente hecho solo para mentes brillantes.

Si te gusta el razonamiento matemática, seguramente estarás un paso adelante que el resto de internautas. Usuarios de México, España y Estados Unidos han visto como los 10 segundos quedaron muy cortos para hallar la solución de este reto viral. Mira con atención la imagen y trata de establecer alguna relación entre los números.

Tras varios intentos aún no puedes determinar cuál es el número que tiene que ir en la interrogante, pues no te preocupes ya que líneas más abajo te dejaremos la solución. Solamente ten una última oportunidad y no te rindas.

Mira aquí la imagen del reto viral

Fíjate con mucho cuidado y trata de encontrar la solución a este complicado reto viral.| Foto: fresherlive

Mira aquí la solución del reto viral

Tenías que utilizar tu capacidad de razonamiento para lograr encontrar la respuesta correcta a este complicado desafío. La relación entre los números es la siguiente: 17-9=8, 33-17=16. Si te percataste, el resultado obtenido en la segunda resta es el doble del primero. Por lo tanto, la siguiente resta debería de darnos 32. Teniendo este número planteamos la siguiente ecuación: x-33=32 -->2+33 -->5. El número que falta es 65.

Tras realizar la ecuación adecuada obtenemos que el número que falta es 65.| Foto: fresherlive

¿Qué es un reto viral y de qué tratan?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.