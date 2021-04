Más de 90 millones de personas ya han recibido el tercer cheque de estímulo, el cuál fue aprobado por el gobierno de Joe Biden para los ciudadanos estadounidenses que fueron afectados por la crisis generada por el coronavirus (COVID-19). El Servicio de Impuestos Internos (IRS) seguirá entregando el tercer bono a quienes todavía aún no han recibido el dinero en estos tiempos de pandemia. Eso sí, las parejas también recibirán el subsidio y recibirán un monto cercano a los 2,800 dólares.

Según el modelo de presupuesto de Penn Wharton, este apoyo por parte del estado norteamericano ayudaría a un aproximado del 90% de hogares en los Estados Unidos. Por el momento, ya se han entregado la mayoría de bonos a la población, pero muchas personas aún se encuentran a la espera del pago. Se estima que los ciudadanos estadounidenses serán beneficiados en su totalidad para finales de 2021.

Fechas de pago del tercer cheque de estímulo

Si fuiste elegido para ser partícipe del tercer cheque de estímulo y aún no lo has recibido, es posible que puedas cobrarlo en los próximos días. El IRS se encuentra emitiendo diariamente tandas de pagos para el cobro del bono desde el 24 de marzo.

“El IRS continúa enviando la tercera ronda de pagos de estímulo en un tiempo récord. Dado a que este nuevo conjunto de pagos incluirá más pagos enviados por correo, instamos a las personas a vigilar cuidadosamente su correo en busca de un cheque o tarjeta de débito en las próximas semanas”, comentó Chuck Rettig, comisionado del IRS.

Asimismo, mencionó que los contribuyente que no recibieron el tercer cheque de estímulo hasta el 24 de marzo, deberán esperar que el dinero les llegue por correo portal o en sus tarjetas de débito EIP. Para conocer la fecha exacta del pago deberán utilizar la app del IRS ‘Get my Payment’, con la que podrás rastrear el bono en tiempo real.

¿Cómo aplicar para recibir el tercer cheque de estímulo?

Las personas que perciban un ingreso anual menor a los $75 mil dólares, podrán recibir el pago de $1,400 dólares por parte del gobierno estadounidense. Asimismo, las personas que son cabezas de familia y que perciben un ingresos menor de $112 mil 500 dólares y las parejas casadas que ganen menos de $150 mil al año, también serán incluidas en este tercer cheque de estímulo.

A diferencia de las entregas pasadas, este pago solo será dado a las personas que sean mayores de 17 años.

¿Qué pasa si no tengo cuenta bancaria o cambié de domicilio?

Si aún no tienes una cuenta bancaria, deberás acudir a los negocios que tengan el servicio para cambiar los cheques de papel. En Estados Unidos, especialmente en los supermercados, podrás ubicar estas funciones que te cobrarán una parte pequeña del monto recibido. En caso te hayas mudado, deberás notificar inmediatamente al IRS y rellanar el formulario 8822 por llamada telefónica.

¿Cuándo llega el tercer cheque de estímulo para los beneficiarios del Seguro Social SSDI?

Los beneficiarios del tercer cheque de estímulos son las personas que pertenecen a los grupos de Ingreso de Seguridad Suplementario, el Seguro de Discapacidad del Seguro Social, los ancianos y los trabajadores ferroviarios que ya se encuentran jubilados.

El pago para los beneficiarios del Seguro Social se hará por medio de una notificación electrónica y se espera que lleguen a partir del 7 de abril, así lo mencionó el IRS en un comunicado oficial. Estos mismos podrán rastrear el estado del bono a partir del 3 al 4 de abril. En caso no recibir el e-mail, deberán revisar su correo días posteriores.

¿Aún se pueden reclamar los primeros dos cheques de estímulo?

Si fuiste elegido para el Primer y Segundo Cheque de Estímulo y no participaste en ellos, todavía puedes recibir el pago. Solo deberás solicitar un proceso Recovery Rebate Credit en la web del IRS, pero antes habiendo presentado la declaración de impuesto del 2020, la cual tiene como fecha límite el 15 de abril.

Es necesario que presente la declaración de impuestos de 2019 y 2020, ya sea de manera digital o convencional, y cumplir con los requisitos que solicita, con la finalidad de demostrar que tus ingresos no son mayores al límite establecido para los cheques de estímulo.

