El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha decidido continuar con la entrega del tercer bono a quienes aún no han podido recibir el dinero. Más de 90 millones de estadounidenses han cobrado el tercer cheque de estímulo, el cuál fue propuesto por el gobierno del presidente Joe Biden con la finalidad de contrarrestar la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El tercer paquete de ayuda económica, autorizado por el presidente Joe Biden, está basado en el ingreso de los estadounidenses en los años 2018-2019. En pocas palabras, si una persona presentaba en su declaración de impuestos del 2020 ingresos menores a los años anteriores, se les iba a dar una cantidad mayor en este tercer bono.

Fechas de pago del tercer cheque de estímulo

Si fuiste seleccionado para participar en el tercer cheque de estímulo y aún no has recibido el dinero, es posible que en los próximos días puedas cobrarlo. El IRS se encuentra enviando diariamente tanda de pagos para el cobro del bono desde el pasado 24 de marzo.

“El IRS continúa enviando la tercera ronda de pagos de estímulo en un tiempo récord. Dado a que este nuevo conjunto de pagos incluirá más pagos enviados por correo, instamos a las personas a vigilar cuidadosamente su correo en busca de un cheque o tarjeta de débito en las próximas semanas”, mencionó Chuck Rettig, comisionado del IRS.

Además, los contribuyentes que no han recibido el dinero hasta el 24 de marzo, deberás esperar que el dinero sea depositado vía correo portal o en sus tarjetas de crédito EIP. En caso quieras hacer seguimiento de este cobro, descarga la app del IRS ‘Get my Payment’, con lo que podrás saber el día exacto de tu pago.

¿Quiénes recibirán los pagos adicionales del tercer cheque de estímulo?

Según la Casa Blanca, el pago adicional de $1,400 dólares será dado al 85% de las familias que reciben o recibirán el tercer cheque de estímulo, además es necesario aclarar que este monto será entregado a todas las personas de la familia, por lo que en el caso de las parejas con dos hijos, podrán recibir hasta un total de $5,600 dólares.

¿Cómo aplicar para recibir el tercer cheque de estímulo?

Las personas que perciban un ingreso anual menor a los $75 mil dólares, podrán recibir el pago de $1,400 dólares por parte del gobierno estadounidense. Asimismo, las personas que son cabezas de familia y que perciben un ingresos menor de $112 mil 500 dólares y las parejas casadas que ganen menos de $150 mil al año, también serán incluidas en este tercer cheque de estímulo.

A diferencia de las entregas pasadas, este pago solo será dado a las personas que sean mayores de 17 años.

¿Cuánto será el monto que recibirán las parejas o familias con dos hijos?

El pago adicional es por cada persona independiente en la familia, por lo que cada ciudadanos estadounidense está en su derecho de recibir $1,400 dólares durante este pago. En pocas palabras, en caso de que una familia cuente con dos hijos, la cantidad puede llegar hasta los $5,600 dólares.

En el caso de que una familia haya concebido un hijo en el 2020, también podrá recibir este pago adicional solo si entrego a tiempo la declaración de impuestos del año pasado.

¿Habrá un cuarto cheque de estímulo?

El gobierno de los Estados Unidos aún no ha confirmado sobre un posible cuarto cheque de estímulo. Sin embargo, los senadores ya han enviado una petición oficial a Joe Biden, presidente de USA, para que este pedido se pueda hacer realidad en los próximos meses.

