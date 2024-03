Desde que nacemos, siempre nos han acompañado los colores. Recuerdo pasar horas jugando con acuarelas, fascinada por la vibrante explosión de tonalidades que podía crear. Un día, mientras hojeaba una revista, me encontré con un test llamado “Test de Lüscher” y la idea de que mis tonalidades favoritas pudieran revelar aspectos de mi personalidad me intrigó de inmediato. Con entusiasmo, realicé la prueba. Elegí los colores que me resultaban más atractivos y menos agradables. Al finalizar, obtuve un resultado que me dejó perpleja. El artículo describía con precisión mi forma de ser, revelando mis emociones, necesidades y deseos más profundos. Motivada por esta experiencia, comencé a explorar otros como “Descubre tu futuro en el 2024 con nuestro poderoso test visual” o “Descubre los secretos que tu cepillo o peine favorito revelan sobre ti” fascinándome por el poder que tienen para descifrar nuestro mundo interior. Te invito a realizar el examen de Lüscher, podrías sorprenderte con lo que encuentres.

Imagen del test de personalidad

Ahora, te invito a ordenar los colores que aparecerán en la siguiente imagen según tu preferencia personal. Puedes anotar tus elecciones en una libreta para facilitar la interpretación. Una vez hayas ordenado los colores, llega el momento de analizar tu puntuación.

TEST DE PERSONALIDAD | Solo tienes que elegir los colores que más te atraigan y descifrar el significado detrás de tu elección.

Resultados del test de personalidad

Veamos ahora en qué posición has colocado cada color y procedamos a analizar tu personalidad:

Azul: Si este color se encuentra entre tus primeras elecciones, revela tu deseo de equilibrio y armonía. Si está en tercer o cuarto lugar, significa que has logrado alcanzar este equilibrio. En cambio, si está más abajo en la lista, podría indicar dificultades para encontrar la armonía o incluso una represión de este deseo. Rojo: Si el rojo está en los primeros lugares de tu preferencia, puede reflejar un deseo de actividad. Si está en el tercer o cuarto puesto, indica que tu actividad es efectiva y estás realizando lo que deseas. Sin embargo, si está en las últimas posiciones, puede significar que tu actividad está frenada o que estás rechazando tus deseos de ser activo. Amarillo: Este color representa el optimismo. Mientras más alto esté en tus preferencias, más positivamente enfrentarás los problemas y serás más eficaz en tu enfoque. Verde: Relacionado con la autoafirmación, un alto puesto de este color indica una buena adaptación al entorno. Sin embargo, si está en las últimas posiciones, podrías estar experimentando problemas de dependencia hacia otros. Negro: Una alta preferencia por el negro sugiere deseos de agresividad y confrontación. Si está en los puestos medios, podrías estar expresando esta agresividad actualmente. En cambio, posiciones más bajas podrían indicar agresión reprimida o rechazo de la misma. Violeta: Este color es complejo de interpretar. Un primer o segundo puesto puede reflejar vanidad, mientras que posiciones más bajas indican sensibilidad. Si está en el medio, podrías tener buenas habilidades empáticas, pero si está en los últimos lugares, podrías carecer de empatía. Marrón: Relacionado con las necesidades corporales, un bajo puesto de este color sugiere represión o rechazo hacia estas necesidades. Gris: Color de la neutralidad, si está entre tus primeras elecciones, revela un deseo de neutralidad. Si está en posiciones medias, podrías haber alcanzado este estado. En cambio, si está en las últimas posiciones, podrías estar reprimiendo o incluso rechazando la neutralidad.

Te cuento los beneficios de los test de personalidad

Autoconocimiento: Los test de personalidad pueden ayudarte a comprender mejor tu propia personalidad, tus fortalezas y debilidades.

Toma de decisiones: Los test de personalidad pueden ayudarte a tomar mejores decisiones en diferentes áreas de tu vida, como la elección de carrera o la elección de pareja.

Desarrollo personal: Los test de personalidad pueden ayudarte a mejorar tu desarrollo personal y profesional.

Orientación profesional: Los test de personalidad pueden ayudarte a identificar las carreras que mejor se adaptan a tu personalidad.

Mejora de las relaciones: Los test de personalidad pueden ayudarte a comprender mejor a las personas que te rodean y a mejorar tus relaciones con ellas.

