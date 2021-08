El día está perfecto como para que te conozcas un poco más, ¿no te parece? En esta nota te presentamos un test de personalidad que es capaz de revelarte si eres una persona inteligente. Lo único que tienes que hacer es decirnos qué ves primero en la imagen.

¿Un conejo o un corazón? De acuerdo a lo informado por MDZ Online en su página web, lo primero que llame tu atención dirá mucho sobre tu forma de ser. Ten en cuenta que cada opción en este test viral posee un significado distinto.

Dicho ello, te pedimos que contestes la pregunta con la verdad. Debido a los resultados que arroja, este test de personalidad ha sorprendido bastante en Facebook y otras redes sociales. Cuéntanos en los comentario qué tal te pareció.

Imagen del test viral

¿Un conejo o un corazón? (Foto: MDZ Online)

Respuesta del test viral

Conejo

Si lo primero que viste fue un conejo, eres una persona objetiva, realista y muy inteligente. Siempre encuentras una solución a todo. Resuelves conflictos de una manera práctica. No le temes a nada. La gente que te rodea te pide consejos. Te cuesta reconocer el error. Eres muy responsable y detallista.

Corazón

Si lo primero que viste fue un corazón, eres una persona muy observadora. No te agrada que te digan qué hacer. Te vas de los lugares donde crees que no vas a crecer. Siempre buscas nuevas aventuras. Prefieres vivir tus propias experiencias. Eres alguien bondadoso(a) y generoso(a). No guardas rencor. Perdonas con facilidad.

