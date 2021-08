Los test viral de personalidad se han apoderado de la atención de miles de usuarios en Facebook y demás redes sociales. Este tipo de test psicológicos pueden revelarnos rasgos de nuestra personalidad con simplemente responder una pregunta o realizar una elección. Es necesario recordar que este contenido se volvió popular gracias a las personas que cumplieron cuarentena en casa por la pandemia del COVID-19 y buscaron distintas formas de divertirse, una de ellas son los test de personalidad.

Te mostramos la imagen, obsérvala detenidamente. En la ilustración se pueden ver distintas representaciones de un ojo, sin embargo según nuestra personalidad solo una de ellas captará nuestra atención sobre las demás. De esta manera, estarás más cerca a la respuesta.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada figura y lo que implica en tu vida. Es necesario que respondas con la verdad, ya que tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Lo imagen que elijas te revelará lo más importante para ti. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Número 1. Abierto al mundo

Eres abierto al momento de recibir una persona nueva en tu vida, no te gusta limitarte a unas cuántas experiencias, sino que, te animas a sentir todas las emociones posibles, lo que, te hace ser una persona muy empática; sin embargo, no sueles contar expresar cuáles son tus problemas y miedos, pues consideras que eso es muy íntimo y así, debe tratarse. Tu mejor cualidad es estar para otros, escucharlos y ayudarlos.

Número 2. Centrado

Tus principios y la imagen que tienes de ti mismo, es comparado con el lema “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”; por lo que, tus acciones se basan en hacer lo correcto y lo justo, debido a esto, te incomodan las situaciones de en qué las personas pasan por la injusticia o la miseria, y por ello, tratas de aportar desde tu trinchera.

Número 3. Vives en el pasado

La elección de este ojo, demuestra que, tu fuerza interior prevalece, aunque, en el fondo te atormenta el loco pasado que has vivido, pero tu energía positiva da la batalla correcta contra los peores días y con ello, logras volver al presente con verdadera paz. Gracias a tus propias luchas internas, has aprendido a resolver tus problemas tú solo; por lo que, eres muy bueno al momento de levantarte de las cenizas.

Número 4. Filosofo

Observador y lleno de curiosidad por descifrar la vida, pasas los días analizando los detalles más pequeños, pues concibes la creación como un enorme rompecabezas del cual, tienes que aprender cómo es que, encajan sus piezas, aunque, no siempre puedes saber el significado y estás aceptas esa limitación. Debido al análisis cuidadoso que realizas te pierdes en tu mente y empañas tu visión; por lo que, vives en inseguridad constante.

Número 5. Misterioso

Con una personalidad reservada y al mismo tiempo retadora, sueles pensar antes de hablar y te gusta encontrarte en situaciones contradictorias, pues sientes que no encajas en las etiquetas sociales; por lo que, eres desconcertante en tus tomas de decisiones para los demás, y te distingue, tu capacidad de solo decir lo necesario y solo si estás seguro de tus palabras; aunque, te afectas muy rápido con cosas sencillas.

Número 6. Observador y emotivo

Dicen que, el ojo humano es la ventana del alma, y tu capacidad de observación y sensibilidad justifican este dicho, pues, te permiten leer fácilmente las intenciones y personalidades de los demás, eres muy transparente y no temes en expresar tus emociones, sin importar si estas, son de alegría o tristeza, tu visión emocional te muestra el alcance de las acciones de los demás, por ello, puedes anteponerte a las situaciones, pues, saber identificar las consecuencias de las acciones.

Número 7. Apasionado

Tu personalidad apasionada y guerrera causa en las personas admiración, no te gustan los puntos medios y te gusta andar con la mente clara, pues, eliges un bando y le eres fiel; por ese motivo, al momento de amar lo haces con toda el alma, pero si odias lo haces, también, con la misma intensidad. Sueles exagerar tus miedos en tu interior, en el fondo te agrada hacerlo, y no es común que te muestres vulnerable, pues, no te gusta verte expuesto.

Número 8. Excéntrico

Tu personalidad irreverente te lleva a practicar pasatiempos poco comunes, tus intereses en la vida resaltan por tu personalidad única, y casi siempre te han señalado como una persona extraña o rara; sin embargo, encuentras cierta satisfacción en ese hecho, pues no te gusta ser igual a los demás. Una de tus cualidades más sobresalientes, es el impulso que muestras hacía otras personas, para que, puedan lograr sus sueños, pues, crees que ayudar a los demás es la fuente de la felicidad y te encanta ser un rebelde; por lo que, tienes una gran facilidad para ignorar a las personas que te atacan, pues, solo sabes confiar en tus propios instintos y lo demás, sale sobrando.

Número 9. Extrovertido y líder

La energía que llevas dentro, te hace expresar abiertamente tus emociones; por lo que, sueles ser un líder clásico, apasionado, educado y con gran carisma. Las personas pueden contar contigo, pues siempre estás para quien te pide ayuda, y sabes exactamente que decirles.

