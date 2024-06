Te cuento que estoy feliz porque tuve la suerte de encontrar un test visual que me permitió conocer mi verdadera forma de ser de una manera muy rápida. Hablo de la prueba que presento en esta nota de Depor. Si quieres conocer todo sobre tu personalidad, participa en la misma en este momento. Aquí solo deberás indicar cuál es la taza que prefieres, teniendo en cuenta las opciones que se encuentran en la imagen que he colocado más abajo. Asegúrate de responder con sinceridad para que la información que obtengas gracias a la evaluación sea exacta. Si dices una mentira, nada de lo que leerás será preciso. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡Ojo con eso!

Imagen del test visual

En total, hay seis tazas distintas en la imagen del test visual. Luego de observarlas por un tiempo, sabrás cuál es la que prefieres. Ten en cuenta que nadie te apura. Relájate. Cuando te sientas listo(a), contesta. Así de simple. Con respecto a los resultados de la prueba, debo decirte que no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis tazas diferentes. Indica cuál prefieres. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Taza 1:

Si prefieres esta taza, eres una persona que se caracteriza por ser pasiva, equilibrada, calmada, armoniosa y tierna.

Taza 2:

Si prefieres esta taza, eres una persona que se caracteriza por ser orgullosa, por su estado de protección y perseverancia, y por tener buena autoestima. Posees la capacidad de controlar cualquier situación.

Taza 3:

Si prefieres esta taza, eres una persona excéntrica, activa y competitiva. Posees una gran fuerza de voluntad.

Taza 4:

Si prefieres esta taza, eres una persona activa y espontánea. Te gustaría planificar todo en tu vida.

Taza 5:

Si prefieres esta taza, eres una persona encantadora y soñadora.

Taza 6:

Si prefieres esta taza, no te agrada salir de tu zona de confort. Eres una persona que no practica deportes. Tu vida es monótona.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

5 test visuales que expondrán rápidamente cómo eres

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.