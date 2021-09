Los test viral de personalidad vienen ganando muchos seguidores en Facebook y demás redes sociales. Estos test psicológicos han demostrado a los usuarios que pueden revelarnos detalles sobre nuestro carácter y personalidad que no conocíamos hasta el momento. ¿Cómo ganaron popularidad los test viral? Pues a raíz de la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19, los internautas buscaron diferentes maneras de divertirse en casa y una de ellas son los test de personalidad.

Te dejamos la ilustración publicada por namastest. La imagen muestra a cuatro aterradoras sombras que se aparecen en los lugares menos pensados, y según tu personalidad tendrás que elegir la que provoque más temor o miedo en ti.

Cuando ya hayas realizado tu elección en este test psicológico, conocerás el significado de cada imagen y lo que podría implicar en tu vida. Es necesario que seas sincero, pues tu respuesta determinará los resultados que consigas en este test de personalidad.

IMAGEN COMPLETA

Dinos que figura que da más miedo y conocerás cuáles son tus mayor temor. | Foto: namastest

SOLUCIÓN DEL TEST

Sombra 1

Tu gran miedo está dentro de ti. Estás afligido por todo lo que involucra tu vida personal: el mañana, la realización de tus proyectos, tu futuro. Tienes miedo de no ser suficiente para vivir lo que siempre has querido para ti, y ese sentimiento te acompaña en cada nuevo paso, interfiriendo directamente en tu futuro.

Sombra 2

Tu gran miedo está relacionado con la opinión que la gente tiene de ti. Antes de tomar cualquier decisión, no importa cuán simple y trivial sea, te preguntas qué pensarán las personas. Si se le ocurre una posible reacción negativa, se rinde, sin importar lo importante que sea esa decisión.

Sombra 3

Su mayor temor radica en los cambios en la vida. La inconstancia te trae inseguridad y temes que todo lo que has logrado o en lo que te has convertido pronto te sea arrebatado. Este miedo a veces te impide hacer cosas buenas por ti mismo y te lleva a arrepentirte, pero prefieres no correr riesgos. No es buena idea haber cambiado como enemigos, porque siempre existirán y pueden llevarte a una vida mucho mejor.

Sombra 4

El futuro es lo que más te asusta. Aunque siempre guías tu vida por el camino que crees que es el correcto, temes que los imprevistos te lleven a una realidad de vida totalmente opuesta a la que realmente deseas. Reemplaza tu miedo con coraje y vive con paz mental y tranquilidad para que puedas crear un mañana mucho más feliz y exitoso.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

