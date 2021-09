Luego de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en los favoritos de los usuarios de las principales redes sociales. Ahora, te traemos una prueba visual que podría revelar algo que no conocías sobre tu forma de ser. ¿Preparado? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que llama tu atención al ver la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿un ave o un gramófono?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue un ave, podrías ser una persona que se caracteriza por su idealismo. A la hora de soñar no tienes límites y son pocas las oportunidades en las que has podido concretar todo lo que pasa por tu cabeza. No te gusta tener malos pensamientos y destacas las virtudes de todos antes que darle prioridad a los defectos. Te fascina hacer nuevos amigos y estar constantemente rodeado de gente. No tienes problemas en iniciar conversaciones con desconocidos y siempre tienes algún tema para hablar.

Si lo primero que viste fue un gramófono, podrías ser una persona que es demasiado distraída. La impulsividad es algo que no te representa en absoluto. Te cuesta mucho arriesgarte y cuando debes tomar decisiones siempre vas por lo seguro. Le temes a lo desconocido y detestas las discusiones. Tiendes a mantenerte al margen de los conflictos. No te gustan las habladurías ni la gente falsa. Para ti, lo más importante es tu familia y harías cualquier cosa por verlos felices. Te destacas por tener un gran corazón y ser muy generoso.

