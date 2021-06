Los test de personalidad son un verdadero furor en redes sociales como Facebook y Twitter, pues miles de usuarios de encuentran en la búsqueda de este tipo de pruebas para entretenerse en estos tiempos de confinamiento. Sin embargo, no todas las publicaciones con este tipo de contenido logran sobresalir en Internet, puesto que solo algunos cuentan con resultados asombrosos. Debido a esto, te hemos traído un nuevo desafío que te ayudará a conocer aspectos ocultos de tu forma de ser.

¿Deseas saber detalles únicos de tu inconsciente? Lo único que deberás hacer es prestar mucha atención a la imagen que pondremos líneas más abajo, donde tendrás que escoger solo una de las dos figuras que aparecen. ¡No hagas trampa! Es importante mencionar que podrás leer sus significados en la sección de respuestas. Asimismo, te recordamos que esto no solo se trata de un juego y que todo lo mostrado en este test cuenta con una validez científica.

Además, te mencionamos que esta prueba no cuenta con un tiempo límite, así que tómalo con calma. Ubícate en un lugar donde haya poco ruido y concéntrate. Tu vida podría cambiar dependiendo de tu elección. ¿Estás listo? Vamos.

Imagen del test

Escoge una de las dos figuras de la imagen y descubre si eres una persona contenta. (Foto: mdzol)

Solución del test

Violín

Si viste rápidamente a esta figura, significa que eres una persona que no tolera la soledad y buscas siempre estar acompañado. Prefieres estar rodeado de gente y ser el centro de atención. Sueles perdonar con facilidad a los que te hacen daño. Eres muy confiado en tus relaciones y eres muy atento con las personas que quieres. Tratas a todos como te gusta que lo hagan contigo. ¿Tus consejos? Son los mejores, por lo que muchos amigos recurren a ti cuando hay problemas.

Mosca

Si viste rápidamente a la mosca, significa que eres una persona sumamente alegre. Siempre llevas una sonrisa a pesar de cualquier problema que puedes tener. Siempre buscas el lado positivo de las cosas y prefieres no hacerte mala sangre con asuntos que no tienen importancia. La vida es corta para ti, por lo que no gastar el tiempo en pormenores y disfrutas la naturaleza viajando. Vives el hoy y para ti, las mejores experiencias aparecen cuando uno no las planea.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

