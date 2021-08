Para miles de usuarios en Facebook, los test viral de personalidad se han convertido en el contenido más compartido en las redes sociales, dejando atrás a los complicados retos virales. Y es que este tipo de test psicológicos pueden mostrarnos detalles sobre nuestra forma de ser que desconocíamos. Es necesario indicar que a raíz de la cuarentena causada por la pandemia del COVID-19, las personas buscaron distintas maneras de diversión desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te dejamos la imagen. Observa atentamente la ilustración, ya que en esta se puede ver lo que parece ser un árbol. Sin embargo, según tu personalidad lograrás ver diferentes elementos que otras personas no pueden notar. Así, estarás cerca a la respuesta.

En el momento que hayas realizado tu elección en este test psicológico, descubrirás el significado de cada elemento que lograste visualizar y lo que podría implicar en tu vida. Simplemente te indicamos que tienes que responder con la verdad, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

La imagen que elijas te revelarás aspectos de tu personalidad. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Pareja:

Te destacas por ser alguien que tiende a proteger a sus seres queridos. Tu familia y amigos ocupan un lugar de privilegio en tu vida y darías todo por ellos. Sobresales por tu sensibilidad y por siempre ser muy cariñoso con todos. Tienes un corazón muy puro y noble. No guardas rencor y tratas de verle el lado bueno a todo. Para ti, lo que sucede conviene. Estás convencido que existe el amor para toda la vida y eres sumamente fiel en tus relaciones amorosas. A veces te cuesta ser honesto y para no herir, prefieres decir una “mentira piadosa”.

Árbol:

Eres alguien que nunca pasa desapercibido. Hay muchos que te ven como un gran referente y aunque no lo quieras aceptar o no lo creas, eres una fuente de inspiración para un gran grupo de personas. Tiendes a destacarte por tu asombrosa inteligencia, tu creatividad y tu coherencia en tu accionar. Cumples a raja tabla tu palabra y detestas la hipocresía. Eres muy sociable y haces amigos con mucha facilidad. No tienes inconvenientes para iniciar conversaciones con desconocidos.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

TE PUEDE INTERESAR