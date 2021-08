En las últimas semanas los test viral de personalidad han acaparado las preferencias de los usuarios de Facebook y demás redes sociales, olvidando a los complicados retos virales. Este tipo de test psicológicos pueden mostrarnos detalles de nuestra forma de ser con tan solo resolver una interrogante. Tenemos que indicar que a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, las personas que cumplieron cuarentena buscaron distintas maneras de entretenerse desde su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te dejamos la imagen. Mira atentamente la ilustración, pues en ella se puede apreciar la silueta de un gato. Sin embargo, según nuestra personalidad podrás visualizar elementos muy diferentes a los que otros lograron notar. Así, estarás cerca a la respuesta.

En el momento que ya tengas tu elección, conocerás lo que significa cada elementos que lograste ver y lo que podría implicar en tu vida. Simplemente debes responder con la verdad, ya que tu respuesta influirá en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Lo que veas primero en este test psicológico te mostrará tu nivel de inteligencia emocional.| Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Copa:

Eres una persona muy enamoradiza y te destacas por ser muy fiel y leal. Crees que todos se comportan igual que tu y por eso, en más de una oportunidad, te has llevado fuertes desilusiones al descubrir que no es así. Te caracterizas por ser muy confiado y te entregas al cien por ciento en todas tus relaciones. Adoras los finales felices y consideras que cada persona tiene a su media naranja en algún lugar del mundo esperando ser encontrada. No te gusta estar solo y siempre buscas estar en pareja.

Gato:

Te destacas por ser alguien muy independiente. No te gusta estar en pareja porque sientes que peligra tu libertad. Detestas dar explicaciones y no soportas ningún tipo de control. No entregas tu corazón con facilidad y solo unos pocos conocen tus verdaderos sentimientos. No eres de demostrar tus sentimientos en público y rara vez te dejas guiar por las apariencias de los demás. Eres muy meticuloso y analizas todos los pros y los contras antes de tomar cualquier decisión en tu vida.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO