El español es un idioma rico y diverso que presenta desafíos y curiosidades, especialmente para quienes están aprendiendo o incluso para hablantes nativos que buscan perfeccionar su escritura. Una duda común es en torno a las palabras “coger” y “cojer”, las cuales suenan de forma muy similar y eso ocasiona que las personas se confundan, aunque la respuesta la tiene la Real Academia Española (RAE).

Por ello y teniendo en cuenta que entender la diferencia entre ambas palabras es importante para aprender a usar correctamente la forma aceptada. Por tal motivo, Depor ha creado este artículo que te ayudará a aclarar la confusión y tener en claro la forma adecuada de escritura.

¿Cuál es la forma correcta?

La forma correcta de escribir esta palabra es con ‘g’: ‘coger’. Aunque muchos hablantes, por confusiones de pronunciación o por influencias de dialectos, pueden llegar a pensar que ‘cojer’ es una alternativa válida, en realidad se considera incorrecta en el contexto de la norma culta del español.

¿Cuál es la diferencia entre ‘coger’ y ‘cojer’?

No existe porque ‘cojer’ no es reconocida por la Real Academia Española (RAE). Es decir se considera incorrecta en el contexto del idioma español, así que teniendo en cuenta eso de ahora en adelante ya no te equivocarás porque sabes que solamente existe la palabra ‘coger’.

¿Qué significa ‘Coger’?

La palabra ‘coger’ tiene múltiples significados que pueden variar ligeramente, dependiendo del contexto en el que se utilice. Algunos de los usos más comunes incluyen:

Agarrar o sujetar con la mano.

Tomar o recoger algo.

Viajar o tomar un medio de transporte.

Empezar a hacer algo.

En algunos países de Latinoamérica, el uso de “coger” puede tener connotaciones sexuales, lo cual hace que su uso sea evitado en contextos formales o se prefiera el uso de sinónimos como “tomar” o “agarrar” para evitar malentendidos.

¿Cuáles son los sinónimos de ‘coger’?

En el idioma español hay varias palabras que son consideradas sinónimos de ‘coger’. A continuación, te contamos cuáles son para que puedas utilizarlas al realizar oraciones, comunicarte y más.

asir, agarrar, sujetar, tomar, prender, atenazar, aferrar, trabar

Consejos para recordar la correcta escritura de ‘coger’

Para los hablantes o estudiantes del español que deseen recordar la forma correcta de escribir esta palabra y su significado, aquí van algunos consejos:

La ‘g’ es la clave : recordar la ‘g’ como una parte esencial de la palabra puede ayudarte a no equivocarte al escribir.

: recordar la ‘g’ como una parte esencial de la palabra puede ayudarte a no equivocarte al escribir. Practicar con oraciones : realiza constantemente oraciones que incluyan a la palabra ‘coger’ en sus diferentes significados. Esto también ayudará en tu ortografía.

: realiza constantemente oraciones que incluyan a la palabra ‘coger’ en sus diferentes significados. Esto también ayudará en tu ortografía. Consultar el diccionario: si en ocasiones tienes dudas puedes consultar la RAE o diccionarios en línea es una buena práctica para aclarar no solo la ortografía, sino también el significado de las palabras.

