Te mostramos la imagen en cuestión. Observa detenidamente la ilustración en la que, a primera impresión, se puede visualizar dos manos entrelazándose, sin embargo según nuestra personalidad percibiremos algo completamente diferente de los demás. Solo así, estaremos más cerca a la respuesta.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada figura que pudiste visualizar y lo que podría implicar en tu vida. Es necesario que seas sincero al responder, ya que tendrá influencia en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

Corazón:

Eres una persona que se destaca por tener un brillante poder de observación. No te gusta prejuzgar a la gente y posees una cabeza muy abierta. Respetas la opinión de todos los que te rodean. No toleras que te digan qué hacer y huyes de los lugares en los que sientes que no tienes posibilidad de crecimiento. Prefieres no guardar rencor con quienes te han hecho daño en el pasado y perdonas con mucha facilidad. Tratas a los demás del mismo modo que lo hacen contigo.

Manos:

Te destacas por ser sumamente inconformista. Te gustan los desafíos y con frecuencia buscas poner a prueba tus capacidades. La zona de confort no es para ti y necesitas estar siempre en movimiento. Consideras que quien se queda quieto se estanca y muere. Estás convencido de que la vida es una sola y por ello no te privas de hacer nada. Vives tus días como si fueran el último y no te arrepientes de nada que te genere felicidad. El presente es lo más valioso que posees. Eres muy bondadoso y generoso con absolutamente todo lo que tienes.

