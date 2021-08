Para miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales, los test viral de personalidad se han convertido en su contenido favorito durante los últimos meses. Este tipo de test psicológicos nos pueden revelar detalles de nuestra personalidad que no conocíamos, con simplemente responder una pregunta. Hay que recordar que a raíz de la pandemia del COVID-19, las personas que cumplieron cuarentena en casa buscaron diferentes maneras de divertirse desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Acá te dejamos la imagen. Mira atentamente la ilustración en la que, a primera vista, se puede apreciar la figura de un búho. Sin embargo, según nuestra personalidad podremos ver distintos elementos muy diferentes al que logran visualizar otras personas. Así, estarás más cerca a la respuesta.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada figura que aparece en la imagen y lo que podría implicar en tu vida. Debemos recordarte que tienes que ser sincero, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST

Lo primero que veas en la foto revelará tus pensamientos oscuros. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST

Búho:

Eres alguien que tiende a destacarse por su sabiduría. Hay quienes te admiran y acuden a ti en búsqueda de consejos. Posees una especie de don de la palabra y eres extremadamente bueno dando tu punto de vista sobre la realidad. Nunca te dejas influenciar por los sentimientos y eres muy objetivo. No existe persona que no quiera estar cerca tuyo y aunque te cueste aceptarlo, eres una fuente de inspiración para mucha gente. Eres empático, generoso y simpático.

Cerdo:

Te destacas por tener objetivos muy claros. Sabes a la perfección cómo obtener lo que deseas y hasta que no lo consigues, no paras. Eres alguien que tiende a sobresalir por siempre estar alegre y por no darle trascendencia a los asuntos sin sentido. Consideras que la vida es muy corta para hacerte mala sangre por problemas ínfimos. Posees una gran inteligencia y una increíble capacidad de adaptación cuando se te presenta algún problema.

¿Qué es un test psicológico?

El mismísimo Sigmund Freud, considerado como ‘padre del psicoanálisis’, comenta en “Desde que inicié el estudio del inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante” en una carta dirigida a su amigo berlinés Wilhelm Fliess, fechada el 3 de septiembre de 1897, es así como inicia con los exámenes o test psicológicos de personalidad a fin de definirse a sí mismo, conocerse mejor y aprender más sobre diversos puntos de él mismo que le permiten evaluarse de distinta forma.

“Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad”, acota el mismo Freud en ‘El Seminario’ de Jacques Lacan, tomando como premisa los resultados de un test psicológico que él mismo realizó a profundidad y en donde comparó resultados para poder darnos a entender que muchas veces una sonrisa esconde algo por lo bajo y que gracias a los tests psicológicos podrás descubrir eso que ocultas en tu interior.

Por otra parte, es el mismo Sigmund Freud que comenta que las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que “las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte” en diversas etapas de nuestras vidas.

