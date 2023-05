Durante varios meses vi cómo muchas personas aseguraban que los test de personalidad, que circulan en las redes sociales, son perfectos para que uno se conozca mejor. Yo era incrédulo al respecto y por eso no me atreví a participar en alguna prueba, ya que consideraba que iba a perder mi tiempo; sin embargo, hace poco me sumé a la de esta nota y me enteré de varias cosas sobre mi forma de ser. Realmente es increíble y lo mejor de todo es que en Depor hay bastantes, como “la que expone cómo te comportas con tu pareja, de acuerdo a la forma de tu dedo meñique” o “la que te permitirá saber si sueles emocionarte bastante, siempre y cuando digas lo primero que captaste en una imagen”. En esta ocasión, debes seguir la mecánica del último ejemplo mencionado para que descubras si eres una persona positiva o no.

No todos estamos acostumbrados a ser optimistas, a ver el aspecto favorable de las cosas. Para que sepas si tú eres así, simplemente tienes que mirar la imagen que encontrarás más abajo y luego mencionar qué es lo que llamó primero tu atención: si el gato que se estira o un simple zapato. Tu respuesta te llevará a conocer tu verdadera forma de ser.

Observa la imagen del test de personalidad

Como ya indicamos arriba, en la ilustración simplemente hay dos alternativas. Tu contestación debe ser sincera para que la prueba arroje resultados que te permitan saber si realmente eres una persona positiva o no. Mentir no te servirá de nada. Recuerda que estás muy cerca de conocerte mejor, no desaproveches esta oportunidad de oro.

Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de un gato y el de un zapato. (Foto: MDZ Online)

Lee los resultados del test de personalidad

Gato:

Si viste primero el gato, no sueles tomar decisiones sin consultarles a tus seres queridos. Tu familia es lo más importante para ti. Jamás prejuzgas. Perdonas y no guardas rencor. Brindas segundas oportunidades. Consideras que todos pueden cambiar. Escuchas y respetas la opinión de todos. Solo discutes si es necesario. Eres bondadoso(a), atento(a) y muy atento(a).

Zapato:

Si viste primero el zapato, pocas veces pasas desapercibido(a) en los eventos a los que vas. Haces amigos fácilmente. Destacas por tu capacidad para crear cosas, por ser detallista y una persona observadora. Jamás rechazas ningún plan. Te encantan las aventuras. Te gusta ver el lado positivo de todo. Consideras que lo que pasa, conviene.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios capaces de exponer cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una simple pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

