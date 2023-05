¿Te gustaría saber si eres una persona sensible? En esta nota de Depor te informamos que existe un test de personalidad capaz de brindarte esa información rápidamente. Para que lo sepas tienes que indicar qué viste primero en la imagen. ¡Nada más! ¡Aprovecha esta oportunidad que se te ha presentado!

La tortuga y la flor son las únicas opciones que están presentes en la ilustración de la prueba que te traemos hoy. No hay otros elementos, así que procura decir solo una de las alternativas mencionadas. No mientas porque al hacerlo saldrás perjudicado: acabarás perdiendo tu tiempo porque no conocerás tu verdadera forma de ser.

Los resultados del test de personalidad son impresionantes, pero no poseen validez científica. Ten en cuenta eso antes de participar. También recuerda que en Depor hay más pruebas así. Todas tienen la capacidad de brindarte información muy importante. Por ejemplo, una es capaz de revelar si eres una persona detallista.

Imagen del test de personalidad que revelará si eres sensible

Esta imagen, que posee un fondo de color verde, te muestra dos dibujos: el de una tortuga y el de una flor. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad

Tortuga:

Si viste primero la tortuga, tu familia es muy importante para ti. Te alejas de la gente negativa. Prefieres no discutir. Eres sensible y fiel. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Eliges siempre ver el vaso medio lleno. No sabes tomar decisiones sin escuchar lo que dicta tu corazón.

Flor:

Si viste primero la flor, consideras que no existe nada más valioso que tener la libertad de escoger y hacer lo que uno quiera. Eres auténtico(a) y muchos te admiran por eso. Actúas sin importar el qué dirán. También destacas por ser cariñoso(a) y amoroso(a), aunque por fuera parezcas frío(a).

¿Este test de personalidad te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test de personalidad en Depor, y listo. ¿Te animas?

