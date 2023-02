En esta nota de Depor nosotros te decimos que hay una forma muy fácil para que conozcas cómo eres en realidad: simplemente tienes que participar en el test de personalidad que te presentamos aquí, el cual consiste en contestar qué viste primero en la imagen. Apenas lo hagas, recibirás esa información importante.

El libro y el búho son las únicas alternativas presentes en la ilustración. Lo recalcamos para que no vayas a decir algo que no está. En esta prueba es necesaria la sinceridad. Mentir no traerá nada positivo para ti. No pierdas tu tiempo diciendo algo que tus ojos no captaron en primera instancia.

Este test de personalidad, como muchos otros que circulan en varias redes sociales, posee resultados muy impactantes, pero sobre ellos debemos indicar que ninguno tiene validez científica. Recuerda que siempre te decimos las cosas como son. Esta vez no es la excepción. No hagas caso a quienes comenten lo contrario.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el libro y el búho. Para que sepas cómo eres realmente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Libro:

Si viste primero el libro, jamás das un paso en falso. Planificas todo. Siempre estás pendiente del bienestar de todos. Destacas por ser una persona sobreprotectora. Te cuesta resolver rápidamente los problemas. Cuando eso sucede, sueles acudir a tu círculo más íntimo. Te desestabilizan los imprevistos. Eres estructurado(a) y metódico(a).

Búho:

Si viste primero el búho, eres simpático(a) y generoso(a). Destacas por tu sabiduría y por tu forma de ver la vida. Mucha gente te ve como un referente. Tu familia es muy importante para ti. No sueles pasar desapercibido(a) cuando acudes a un evento. Sabes separar la razón del corazón a la hora de tomar decisiones. Tienes en claro lo que deseas.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que permitirá que te conozcas realmente. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario descubrir su verdadera forma de ser.

