Si ya te cansaste de participar en acertijos visuales y deseas aprovechar tu tiempo libre con algo que te permita conocerte mejor, estás en el lugar correcto, pues aquí te presentamos un test de personalidad. Nada más vas a tener que contestar qué viste primero en la imagen para conocer si eres alguien que perdona fácilmente.

La prueba que motivó esta nota te da la posibilidad de que sepas más sobre ti, pero ten en cuenta que si no cumples una regla no podrás recibir la información correcta. ¿Cuál es la norma? Pues aquí está prohibido mentir. Si lo haces, perderás tu tiempo al participar. ¡Recuerda que guerra avisada no mata gente!

También te informamos que los resultados del test de personalidad no poseen validez científica. Pero eso no quita el hecho de que son impactantes. Si quieres sumarte a otras pruebas, recuerda que en Depor hay bastantes. Una muy buena es la que puede ayudarte a saber si eres una fuente de inspiración para los demás.

Imagen del test de personalidad que revelará si perdonas fácilmente

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de un cerebro. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, eres amable y bondadoso(a). Siempre estás predispuesto(a) a ayudar. Tienes mente abierta. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer. Odias juzgar a una persona sin conocerla. Perdonas fácilmente. Jamás guardas rencor. Respetas la opinión de todos. No soportas que te den órdenes injustificadas.

Cerebro:

Si viste primero el cerebro, te alejas de aquellos que no ven el mundo de la misma forma que tú. Prefieres rodearte de gente positiva. Eres una persona muy responsable. Posees objetivos claros en tu vida. Persiste hasta alcanzarlos. Jamás bajas los brazos. Nada pasa por alto delante de tus ojos. Siempre prestas atención a todos los detalles.

