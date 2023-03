Tienes mucha suerte, pues no a todas las personas se les presenta la posibilidad de saber más sobre sí mismas. Como ingresaste a esta nota de Depor, puedes conocer si eres relajado(a) o no con un test de personalidad. Lo único que debes hacer para descubrir ello es decir qué viste primero en la imagen.

La sinceridad es de suma importancia. Engañar a la hora de dar tu respuesta no es algo que te vaya a favorecer. Solo te perjudicará. En la imagen simplemente hay dos opciones: el corazón y la casa. No hay otras cosas. Déjate llevar y acabarás sabiendo cuál es tu verdadera forma de ser.

Ten en cuenta que los resultados que brinda el test de personalidad no poseen validez científica. Somos conscientes de que hay personas que comentan lo contrario, pero no permitas que te sorprendan. Esa gente solo busca engañar. Además, esta prueba no es la única así. En Depor también hay muchas que tienen la misma característica. Por ejemplo, está la que es capaz de mostrar cuáles son tus fortalezas y debilidades.

Imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el corazón y la casa. Para que sepas si eres una persona relajada, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Solución del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, eres una persona relajada que no prejuzga a los demás. Perdonas fácilmente. No guardas rencor. Te dejas sorprender con lo que te pasa día a día. Tu familia es muy importante para ti. Disfrutas la libertad. Sueles ver el lado bueno de todo. Sobresales por tu optimismo.

Casa:

Si viste primero la casa, destacas por tu simpatía. Sueles ofrecer ayuda a quien la necesita sin esperar algo a cambio. Pocas veces pasas desapercibido(a) cuando vas a un evento. No te limitas a hacer nada. Muchos te ven como un referente por la forma en que encaras la vida.

