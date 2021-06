Como ha sido a lo largo de la pandemia por el COVID-19, los retos virales inundaron las redes para hacernos la vida más difícil -creemos que sí, aunque para algunos sí que los divirtió, los entretuvo, les dio más herramientas para fortalecer su lado cognitivo-. Sin embargo, hoy nos toparemos con una prueba psicológica que nos dará luces de qué tan inteligente somos. ¿Cómo es eso posible? Te decimos que una pista de ello tendrás, pero para ello debes ser muy minuciosa y cuidadoso, pues solo tu respuesta fidedigna de qué fue lo primero que viste te lo dirá a continuación.

No pierdas más tiempo, puesto que este test psicológico es uno de los más virales en diferentes redes sociales como Facebook y Twitter. Así que un poco más abajo te pondremos la imagen que se ha convertido en tendencia, obsérvala detenidamente y responde con la mayor sinceridad posible: ¿Cuál fue lo primero que viste en la imagen de la nota? Si te quedaron dudas, podrás mirarla abajo más completa.

Pues veremos sin más rodeos la imagen en cuestión que se ha convertido en tendencia en redes sociales. Nos topamos con una imagen abstracta que tiene varias figuras visibles. Solo una de ellas definirá tu principal virtud. Ojo, no hagas trampa y menciona qué figura viste primero. El significado de esta misma la pondrás encontrar líneas más abajo de la nota.

IMAGEN DEL TEST

Conoce lo que necesitas afectivamente según lo que viste primero en el test viral. (iProfesional)

RESPUESTAS DEL TEST

La cara del hombre

Eres una persona que trabaja duro para ser respetada y apreciada por todos los que te conocen. Esto es muy sencillo para ti, debido a que eres bueno leyendo a la gente y sabes qué versión tuya presentar si quieres captar la simpatía de alguien. Es una habilidad útil, y de ninguna manera falsa. Sin embargo, te puede convertir en una especie de puzzle que nadie sabe resolver.

Eres una persona complicada, y como pasas tanto tiempo presentando solo una faceta de tu temperamento, te puedes sentir como si nadie tuviera nunca la oportunidad de conocerte profundamente. Relájate, porque si les das tiempo, lo lograrán al final. Concéntrate en construir una relación con alguien y entonces permite que todas tus características brillen para que ellos las aprecien y las adoren.

El árbol

Si viste de entrada al árbol, eres una persona tan curiosa por su próxima vida como por esta. Quizás no practiques ninguna religión, o sean varias, o puede que simplemente no te puedas comprometer con ninguna. Sea como fuere, estás motivado por la conciencia y la creencia de que la vida en la Tierra no va a ser la única. Lo cierto es que no podemos estar seguros ni de si esta fue la primera, ni de si la muerte no es lo mismo que el nacimiento.

Lo que deseas hallar en el amor es una conexión espiritual. Es crítico para ti que tu vida romántica sea un espacio que te haga sentir el misticismo de la existencia. No significa que tengas que compartir creencias con tu pareja, pero notas más atracción por las personas que se plantean preguntas profundas sobre el universo. Quieres a un individuo que no menosprecie tu naturaleza y que pueda conversar contigo durante horas observando las estrellas.

Los brotes

Si viste los brotes en la ilustración, eres un individuo que por momentos se siente sin esperanza. Sabes cómo hacerte cargo de ti y pagar tus deudas, pero la mayor parte del tiempo desearías que todo cambiara drásticamente en tu vida. Te estresas fácilmente y casi nunca llegas a descansar adecuadamente. Por este motivo, eres condescendiente contigo mismo y, en vez de poner fin a lo que siempre te ha estado molestando, muchas veces te lamentas.

Lo que de verdad requieres en el amor es que te nutran. No eres un infante, llevas tiempo sin serlo. Eres un ser que desea profundamente a alguien que le ayude a soportar las cargas del día a día, que te prepare una taza de té y escuche tus pesares y anécdotas por la noche en la cama. La pasión es extraordinaria, pero lo que necesitas realmente es un compañero poderoso.

La cara de la mujer

Si observaste primero el rostro de una mujer, eres alguien tenaz, determinado y con total control. Necesitas un amante que te desafíe. Un compañero que esté ahí, que sea bueno y te apoye, pero que también te rete y no tenga miedo de señalar cuando te equivocas o no está de acuerdo con algo. Quieres un ser que te enseñe algo, con el que puedas crecer interiormente.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)