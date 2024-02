Una persona testaruda suele ser obstinada o tener actitudes que no siempre caen bien a las demás personas. El test de personalidad te ayudará a direccionar mejor tu forma de ser y cómo desarrollarte con quien te rodean. La prueba consta de mirar una imagen, con fondo celeste como distractor, con dos candados de distinto tipo, los cuales tendrán una respuesta que podría cambiar tu perspectiva de la vida. Esto se logra concentrándose y conectando con nuestra intuición, la que nos guía hacia la respuesta que más se adapte a como nos sentimos en el momento, lo que igual puede ir cambiando. Puede que seas abierto a escuchar al resto de la personas, reflejando sus puntos de vista peculiares o también tu pensamiento es tan cerrado que nadie puede decirte algo porque no tendrá validez. No te olvides que necesitas ser una persona 100% sincera para no desviar el objetivo principal, teniendo en cuenta que no hay respuesta correcta.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre si eres alguien testarudo. (Foto: TiempoX)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste el primer candado...

Si tu intuición te llevó al candado cerrado con llave quiere decir que, si bien tienes tus propias opiniones respecto a ciertos temas, estás abierto a escuchar al resto y, si encuentras que su argumento es válido, incluso puedes cambiar tu forma de pensar respecto a algunas cosas.

Si elegiste el segundo candado...

En caso de que esta haya sido la elección a la que te llevó tu intuición significa que eres una persona que normalmente no cambia de opinión, eres muy seguidor de lo que crees, y a pesar de que otras personas pueden contradecirte con argumentos válidos, tu pensamiento no cambiará.

