Cada persona debe de velar por su bienestar y buscar así un equilibrio para tener un buen desarrollo en sus actividades diarias; sin embargo no a todos les sucede lo mismo. El test de personalidad te ayudará a definir cómo hacer respetar esta premisa. En la imagen se pueden ver dos plantas distintas porque una está siendo regada y la otra ya está en constante crecimiento. Lo único debes de hacer es ser sincero para poder tener una respuesta correcta; de no serlo, podrías tener problemas a futuro en tu personalidad. No existe tiempo límite alguno para poder dar con la resolución, aunque no me quedan dudas que no dejarás el tiempo pasar. Sigue, como todos los días, a tu instinto en la prueba. ¿Estás listo para saber si eres una persona que goza de autocuidado?

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre si eres una persona con autocuidado. (Foto: TiempoX)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la primera opción...

Es probable que hoy tengas un camino bastante avanzado con respecto al autocuidado, porque te has dedicado varios meses o años en entender qué es lo que te hace bien y de qué cosas, personas o situaciones deberías alejarte. Para ti todo lo relacionado al amor propio está caminando prácticamente solo, pues ya lo tienes incorporado en tu rutina de vida, y no lo sientes como algo pesado o difícil de seguir.

Si elegiste la segunda opción...

La elección de la mujer que está regando sus plantas tiene que ver con que estás empezando a fijarte en lo que te hace bien, tratando de generar hábitos con respecto a tu futuro y a lo que te recarga de energía. Vas por un muy buen camino, y debes saber que es normal tener altos y bajos, así que no te juzgues demasiado, pues tienes la posibilidad de aprender a cuidarte sin sentir tanta culpa como puedes haber pensado en algún momento de tu vida.

