La imagen que acompaña esta nota corresponde a un test de personalidad, el cual es capaz de revelarte si eres una persona que se aferra demasiado al pasado. Lo único que debes hacer aquí es indicar qué ves primero en la mencionada ilustración, la cual solo posee dos alternativas, según MDZ Online: la hoja y la mano. Ojo que cada opción tiene un significado diferente.

Por otro lado, recuerda que los resultados de esta prueba no cuentan con una validez científica. Esto es simplemente un juego, el cual es muy popular entre los usuarios de las redes sociales. Habiéndote recalcado ello, ¡adelante!

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te ayudará a saber si te aferras demasiado al pasado. Solo dinos si viste primero la hoja o la mano. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Hoja:

Si viste primero la hora, eres inseguro(a). Te es muy difícil tomar decisiones. Le temes al futuro. Te aferras con bastante fuerza al pasado. No logras disfrutar el presente. Tu familia es muy importante para ti. Por ver alegres a los que más amas, eres capaz de sacrificar tu propia felicidad. No explotas tu potencial debido a tus miedos. Te estancas en asuntos sin mucho sentido. Te cuesta asimilar los cambios.

Mano:

Si viste primero la mano, nunca te conformas. Todos quieren formar parte de tu vida. Contagias alegría. Jamás rechazas un plan, pues consideras que la vida es muy corta. Amas las aventuras. No te quedas quieto(a). Te vas de los lugares donde no te permiten avanzar. La zona de confort no es lo tuyo. Perdonas con mucha facilidad. No te agrada guardar rencor.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.

¿Te gustaría participar en otro test de personalidad?

Este test de personalidad no es el único que existe. En Depor hemos compartido varios para que tú participes en tus tiempos libres. Todos pueden ayudarte a que te conozcas más. ¡Ahora ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!