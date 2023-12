¿Has estado reflexionando sobre los sentimientos de tu ex hacia ti en los últimos días? Las rupturas pueden ser confusas y, a veces, es difícil desentrañar los hilos emocionales que aún persisten. Este test de personalidad, en este sentido, puede ser una herramienta reveladora para entender, no solo tu propio estado emocional, sino también el de tu expareja. Si te interesa esta información, déjame decirte que esta prueba podría darte una perspectiva más clara sobre los verdaderos sentimientos que tiene el/la que fuera tu persona especial hasta hace poco. ¿Te animas a participar en este ejercicio? Todo lo que tienes que hacer es observar la imagen principal de la nota y responder qué fue lo primero que vieron tus ojos: un cocodrilo, un bote, las nubes o la luna. Confía en mi, no te arrepentirás.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre si tu ex te ama todavía según qué viste primero (Foto: GenialGuru).

Mira los resultados del test de personalidad

Si viste un cocodrilo...

Si ves al cocodrilo primero, esto podría indicar que tu ex aún tiene sentimientos por ti . No obstante, si decides regresar a esa relación, es probable que experimentes una satisfacción temporal, pero a la larga podrías sentirte peor que nunca.

Si viste un bote...

Si identificas el barco primero, esto podría sugerir que tu ex todavía te ama . Sin embargo, es importante destacar que estos pensamientos no reflejan los mismos sentimientos amorosos que experimentaba cuando estaban juntos. Además, es crucial entender que no alberga ilusiones sobre una posible reconciliación entre ustedes dos.

Si viste las nubes...

Si observas nubes, es probable que tu ex todavía está pensando en ti, especialmente si mantienen una comunicación continua . Sin embargo, es importante reconocer que iniciar una nueva relación requiere dejar atrás el pasado. Dejar ir nunca es sencillo, pero en ocasiones es esencial para abrir espacio a nuevas experiencias y conexiones.

Si viste la luna...

Si identificaste la luna primero, es probable que tu ex haya dejado de sentir algo por ti . Aunque pueden conservar recuerdos positivos de los momentos compartidos, la verdad es que ya no sienten amor por ti. No te desanimes; en cambio, confía en ti mismo, ya que mereces un amor perdurable.





Te recomiendo ver este video

Este acertijo visual se encuentra elaborado con dos elementos, de los cuales tienes que elegir solo uno, pero solo el que hayas identificado primero.