Desde niña, me fascinaba la cultura japonesa. Sus tradiciones, su estética y, por supuesto, la belleza de su cultura me atraía de forma inexplicable. Un día, navegando por internet, me encontré con un peculiar test visual, que, intrigada, decidí participar. Tenía que elegir a la que me pareciera más hermosa y las opciones eran cinco mujeres con rasgos faciales distintos. Escogí la que me transmitió una vibra de paz y sabiduría y al leer el resultado, me sorprendí al encontrar una descripción precisa de mi forma de ser. Motivada por esta experiencia, comencé a explorar otras pruebas de personalidad, fascinándome por el poder de la intuición para revelar aspectos ocultos de nuestro ser. Te invito a participar en este examen y descubrir qué te revela sobre tu propia psicología

Imagen del test de personalidad

Contempla las imágenes de las mujeres japonesas. ¿Cuál de ellas te parece intuitivamente la más hermosa? Tu selección revelará aspectos significativos sobre tu personalidad.

Resultados del test de personalidad

Si optaste por la chica 1, es probable que te reconozcan como alguien confiable, aunque mantienes tus sentimientos resguardados. Sin embargo, tu deseo de evitar conflictos a menudo te lleva a adaptarte para evitar confrontaciones. En cambio, si seleccionaste la chica 2, es posible que te perciban como un líder respetado y responsable, aunque a veces puedan considerarte distante. En realidad, eres amigable, pero tiendes a proteger tu vulnerabilidad y a establecer límites claros. Aquellas personas que eligieron la chica 3 podrían ser vistas como compasivas y misteriosas, pero pueden tener dificultades para confiar en las primeras impresiones. A menudo, luchan por entender sus propios sentimientos y tomar decisiones. Por último, si te identificaste con la chica 4, es probable que te consideren independiente y enérgico, aunque quizás seas reservado con tus emociones. Aprecias la perfección y la privacidad, prefiriendo mantener cierta distancia con los demás.

Te explico qué son los test de personalidad

Los test de personalidad, según Wikipedia, son instrumentos que se utilizan para evaluar los rasgos de personalidad de un individuo. Estos test pueden ser de diferentes tipos, como autoinformes, cuestionarios, pruebas proyectivas y observacionales.

