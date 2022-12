Vamos a ser directos contigo. El reloj no miente. Es hora de que descubras si eres alguien pasional o no. Para ello, es importante que participes en el test de personalidad de esta nota de Depor, pues te brindará esa información rápidamente. Solo tienes que decir qué viste primero en la imagen.

Realmente no vas a hacer nada del otro mundo en esta prueba. Lo único que te pedimos es que menciones lo que tus ojos captaron en primera instancia. Es una oportunidad única. No debes desaprovecharla. Las personas que decidieron dar su respuesta no se arrepintieron. Acabaron contentas con lo que se enteraron.

Pero sobre los resultados del test de personalidad debemos informarte algo que consideramos importante: ninguno de los que leerás más abajo posee validez científica. Si pensabas lo contrario, es bueno que ya lo tengas claro en este preciso momento. Ojo que eso no quita que sean impactantes. ¡Anímate a participar!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

¿Qué opciones están presentes en la imagen del test de personalidad? Pues la ardilla y la nota musical. No hay más. Cada alternativa posee un significado distinto en esta prueba, por lo que la sinceridad es importante al participar. Solo dinos qué viste primero y sabrás si eres pasional.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la ardilla y la nota musical. Para que sepas si eres pasional, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Ardilla:

Si viste primero la ardilla, eres obstinado(a), testarudo(a), muy pasional y organizado(a). Para ti, un tropezón nunca es una caída. Jamás te dejas vencer por un obstáculo. Sobresales por el empeño y la dedicación que le dedicas a todo lo que haces. Si se te mete algo en la cabeza, rara vez alguien logra cambiarte de opinión. Tienes objetivos muy claros y haces hasta lo imposible por lograrlos.

Nota musical:

Si viste primero la nota musical, destacas por tu creatividad. Sueles ser muy responsable, meticuloso y detallista. Posees un brillante poder de observación. Te alejas de la gente hipócrita y falsa. Tu familia es muy importante para ti. Tratas a las personas del mismo modo que te tratan. No toleras las mentiras.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que revelará cómo eres. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario descubrir su verdadera forma de ser.

