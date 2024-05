¿Nunca te has preguntado por qué a veces te has encontrado con muchas parejas incompatibles, que han durado poco o que te han hecho infeliz? El motivo detrás de estos problemas es no haberte parado a pensar qué tipo de relación necesitas realmente. El test de personalidad te hará saber qué tan preparados estás para establecer un nuevo vínculo amoroso o si es mejor que esperes alguna señal. Por suerte, los gatos de más abajo te echarán una mano en la prueba que ha conmocionado todas las redes sociales. Solo debes elegir al que más te guste y descubrir qué revela esa decisión sobre ti. Este tipo de desafíos se basan en la respuesta automática del inconsciente, aquella parte de tu existencia que sabe más sobre ti, pero que apenas puedes controlar. Si inviertes demasiado tiempo meditando sobre tu elección, será la lógica la que elija por ti. Y esta no es bien recibida en la prueba de más abajo. ¿Te sientes listo?

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre si estás listo para una relación. (Foto: Pinterest)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste el gato 1...

Si elegiste el gato n.º 1, lo más seguro es que eres una persona que huye de cualquier atisbo de la rutina. Cual gatete callejero, no te quedas mucho tiempo en un mismo sitio, o realizando una misma actividad. Te gustan las aventuras, los desafíos y tomar decisiones arriesgadas. A veces te sale bien y triunfas, y otras veces sale mal, pero como tienes más vidas que un gato, no pasa nada. A nivel sentimental, necesitas algo similar. No eres feliz teniendo una relación estable muy larga. Si no eres tú quien rompe, lo hace tu pareja al no poder seguir tu ritmo. Tu solución consiste en buscar a una persona o bien tan energética como tú (para anular la monotonía) o bien tan tranquila que sirva de contrapunto a tus impulsos y te ayude a detenerte de tanto en cuanto a reponer energías.

Si elegiste el gato 2...

Si elegiste el gato n.º 2, seguramente eres una persona tranquila, apacible, de esos que cuando mencionan a la Calma o lo hacen con C mayúscula. Todos los ámbitos de tu vida están en perfecto equilibrio: trabajo, ocio, familia, amistades, aficiones, desarrollo personal... Solo tomas tus decisiones después de sopesar debidamente sus pros y sus contras. A nivel sentimental, necesitas una pareja o bien tan calmada como tú o bien que no amenace con desestabilizar el equilibrio que tanto te ha costado crear. Antes de estrechar lazos sentimentales con nadie, asegúrate de que es alguien fiel y de fiar. Tampoco te iría mal alguien más movido que tú, pero que no le importe tu forma de ser. Podéis conseguir una relación compatible muy beneficiosa.

Si elegiste el gato 3...

Si elegiste el gato n.º 3, lo más seguro es que seas una persona artística, creativa y extremadamente sensorial. Necesitas recibir estímulos visuales, sonoros, cinestésicos... constantemente para inspirarte y tener nuevas ideas. A veces te cuesta plasmar dichas ideas a la realidad, y puede que no todo el mundo acabe de entenderte, pero disfrutas más con el proceso que con el resultado. A nivel sentimental, seguramente eres una persona muy romántica: el arte y la intuición acaban nutriendo ideas sobre el amor verdadero. Así que necesitas a una persona dispuesta hasta llegar al final contigo, pase lo que pase. Si notas que tu nuevo amorío quiere algo rápido o casual, reflexiona bien antes de seguir invirtiendo tiempo en la relación, ya que la cosa puede terminar mal.

Si elegiste el gato 4...

Si elegiste el gato n.º 4, lo más probable es que seas una persona fuerte e independiente. Te vales y te sobras para superar cualquier problema y escollo. Cuando viajas, sueles hacerlo a solas. Si trabajas en equipo, te debe de costar cooperar con los demás, pero cuando trabajas por tu cuenta eres más productivo y eficiente que la media. En definitiva, eres el más gato de los 4 gatos disponibles. A nivel sentimental, necesitas muy poco a una pareja. Puede que lo hayas intentado en ocasiones anteriores y que no te haya funcionado, debido precisamente a tu carácter tan independiente. La soltería no es mala opción. O bien puedes encontrar a alguien que, lejos de coartar tu libertad, la respete y te ayude a no cortar relaciones con el resto de personas.

