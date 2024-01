Cada persona tienes características distintas que lo hacen resaltar frente a los demás, por ello el test de personalidad de que te presento te hará saber quién eres en realidad. En la imagen presentada, debes escoger aquel meñique que se asemeja más al tuyo. Para ello solo tienes que comprobarlo con cualquiera de tus manos. Por último, lee la descripción correspondiente al modelo seleccionado de la prueba y descubre algo más sobre tu personalidad. Lo más importante que te pido es que seas 100% sincero para poder tener la mejor dirección de tu respuesta y no caer en errores o visiones equivocadas sobre ti. Puede que seas una persona introvertida o también seguro de ti mismo, pero que no quiere salir su zona de confort. Es probable que seas de las personas más leales que existe. Recuerda que no hay tiempo límite, aunque estoy seguro que irás rápido a los últimos párrafos.

Observa la imagen del test visual

Test personalidad: tu dedo meñique revelará detalles sobre ti. (Foto: Genial Gurú)

Mira los resultados del test visual

Si te identificas con el meñique A...

Si la parte superior de tu dedo meñique está alineada con el pliegue superior de tu dedo anular significa que eres una persona bastante introvertida. A simple vista los demás pueden sentir que eres algo frío, alguien que no muestra sus emociones, pero simplemente eres una persona reservada. Cierto es que te cuesta confiar en las personas, y más aún mostrarles quién eres en realidad, pero con tu círculo más cercano no te cuesta abrirte. Hablar sobre tus sentimientos es algo difícil para ti. Si le cuentas a alguien alguno de tus secretos más profundos es porque realmente esa persona es especial.

Si te identificas con el meñique B...

Cuando tu dedo meñique sobrepasa el pliegue superior de tu dedo anular significa que eres una persona sensible. Sueles tener muy en cuenta los sentimientos de los demás. Aunque también le das bastante importancia a los tuyos. No te cuesta ponerte en la piel de otra persona. También se te caracteriza por la lealtad. En una relación das todo de ti, también te vuelves muy pasional con esa persona, y además no caes en infidelidades. Con tus amigos, familia y la gente más cercana a ti eres igual de comprometido. Tu círculo más estrecho es sagrado para ti.

Si te identificas con el meñique C...

¿Tu dedo meñique no alcanza el pliegue superior del dedo anular? Entonces eres una persona que se caracteriza por ser de lo más alegre. Vives la vida con un positivismo que los demás pueden llegar a envidiar. Y es que para ti no es complicado verle lo bueno a la vida. Sin embargo, no eres alguien muy aventurero, y prefieres hacer esas cosas que te dan seguridad. Eso puede llegar a impedir que conozcas a otras personas. Y, no solo eso, también experiencias únicas que consigan dejar a un lado la monotonía.

Te recomiendo ver este video

Estas cinco imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación.