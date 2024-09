Has llegado al lugar indicado si buscas una respuesta rápida y profunda a tus inquietudes actuales. Este test de personalidad, inspirado en antiguas prácticas adivinatorias y respaldado por la psicología moderna, te ofrece una visión única de tu forma de ser y te guía hacia el camino que debes seguir. La carta que elijas te ofrece una instantánea de tu estado actual y te proporciona un consejo personalizado. Sin embargo, es importante recordar que el carácter es un constructo complejo y dinámico, y que los resultados de esta prueba son solo una guía. Para obtener una comprensión más profunda de ti mismo, te recomiendo explorar otras herramientas de autoconocimiento, como la meditación, la escritura creativa o la terapia.

Observa la imagen del test de personalidad

Aunque la elección de una carta pueda parecer arbitraria, la psicología cognitiva nos revela que nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, están influenciadas por patrones inconscientes y tendencias profundas de nuestra personalidad. Al elegir una de las tres opciones, estás conectando con una parte de ti que quizás aún no conoces. ¿Cuál elegiste?

Elige una carta y recibe el consejo que necesitas en este momento. (foto: sutilezafeminina)

Mira los resultados del test visual

¿Elegiste la primera carta?

Cuando el daño está hecho, es fácil quedar atrapado en un estado de furia del que parece imposible escapar. Para poder volver a confiar en los demás, primero necesitas sanar internamente, liberarte de esa energía corrosiva. Estás enfadado por lo que ocurrió, porque se aprovecharon de ti, porque se burlaron de ti, porque no supiste interpretar las señales de alerta. Pero aferrarte a esa ira solo te impedirá avanzar y sanar. Es vital que reconozcas que detrás de ese enojo se esconden un profundo dolor y tristeza. Debes permitirte llorar, dejar que las lágrimas limpien tus heridas, y así la verdadera curación podrá comenzar. La ira no hará más que aumentar tu sufrimiento.

Palabra clave: Serenidad

¿Elegiste la segunda carta?

Para volver a confiar en los demás después de haber sido herido, primero debes perdonarte por no haber visto las señales evidentes, por haber sido ciego y sordo ante las advertencias. Tal vez hubo pistas claras de lo que iba a suceder; algo te decía que no todo estaba bien, pero, aun así, decidiste confiar. Ahora estás sufriendo por esa decisión. Ya sea un amor del pasado, un amigo o un colega, no importa de quién se trate. No te atormentes pensando en lo que pudo haber sido si hubieras prestado atención a las señales. Lo que queda ahora es aprender la lección, extraer fortaleza de esa experiencia y recuperar la capacidad de confiar.

Palabra clave: Ascensión

¿Elegiste la tercera carta?

Para sanar el daño, primero tienes que dejar de culpar a la otra persona y de compadecerte a ti mismo. Es cierto, la otra parte—sea tu expareja, amigo, familiar, jefe o incluso vecino—tiene responsabilidad en lo ocurrido. Pero también debes asumir tu parte. Tal vez fuiste demasiado confiado o demasiado terco; no importa ya. Es momento de madurar, de aceptar tu responsabilidad para que la verdadera sanación ocurra y puedas volver a confiar en los demás.

Palabra clave: Resolución

Importante: Este artículo tiene fines informativos y no sustituye el consejo de un profesional de la salud mental. Si estás experimentando dificultades emocionales, te recomendamos que busques ayuda de un terapeuta.

