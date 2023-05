Que nadie te diga que tienes que hacer algo muy difícil para saber si eres alguien coherente. Con el test de personalidad de esta nota de Depor solo debes responder qué viste primero en la imagen para recibir esa información sobre tu persona. Sin duda, una oportunidad única para ti.

¿Hay muchas opciones en la ilustración? La verdad, no. Simplemente están la mano y el árbol. No hay más elementos, así que no menciones otras cosas. Si no eres sincero(a) a la hora de participar en la prueba no tendrás la posibilidad de descubrir tu verdadera forma de ser. ¡Ya te avisamos!

Si te preguntas si los resultados del test de personalidad tienen validez científica, la respuesta es “no”, pero ojo que eso no quita el hecho de que sean impactantes. ¡Anímate a participar! Recuerda que también puedes sumarte a otras pruebas que hay en Depor, como la que es capaz de revelar si eres inconformista.

Imagen del test de personalidad que revelará si eres coherente

Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de una mano y el de un árbol. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad

Mano:

Si viste primero la mano, tu familia es muy importante para ti. Sobresales por ser capaz de sacrificar tu propia felicidad por tus seres más queridos. Te cuesta decir “no”. Detestas a la gente falsa e hipócrita. Odias quedarte quieto(a). No te conformas fácilmente. Eres bondadoso(a) y generoso(a).

Árbol:

Si viste primero el árbol, siempre tienes temas de conversación. Te encanta hacer amigos nuevos. Eres sociable, extrovertido(a), creativo(a) y coherente. Nunca contradices tus palabras con tus acciones. Vives como si no existiera un mañana. No pasas desapercibido(a). Sabes cómo destacar. No te da miedo el ridículo. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer.

¿Este test de personalidad te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza.

