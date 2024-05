Los mándalas son considerados representaciones simbólicas y espirituales en diversas religiones durante siglos. En lo particular, captan rápidamente mi atención por los extrovertidos y llamativos diseños que poseen; incluso, cuando cuento con tiempo libre, me decido a dibujar alguno. Ahora, también existen distintas actividades que están inspiradas en estos gráficos y en esta oportunidad, te enseñaré un test visual que, con solo elegir boceto, descubrirás una importante información en relación al manejo de estrés. Bastará un minuto para que sepas más sobre tu personalidad y estoy totalmente seguro que lo recomendarás a tu círculo cercano con la finalidad de que disfruten de esta experiencia enriquecedora.

Imagen del test visual

Presta atención a la explicación que te brindaré. Como te indiqué en el párrafo anterior, son tres mándalas los protagonistas de esta prueba. Míralas y pregúntate cuál diseño te parece bonito. Cuando te hayas decidido por una opción, conocerás cómo manejas las situaciones de estrés. ¿Estás listo para saber más de ti? ¡Lee las respuestas!

TEST VISUAL | ¿Con cuál de estos mándalas te quedas? (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

MÁNDALA 1

Si quedaste cautivado por este diseño, es importante mencionarte que sueles desesperarte ante los momentos de estrés. Pierdes la paciencia y logras que el enojo se apodere de ti. Cuando te encuentras en esta situación y alguien se le ocurre entablar una conversación, se llevaría una mala impresión de ti.

MÁNDALA 2

De haber quedado encantado con este mándala, entonces te indicaré que eres una persona que soporta el estrés hasta cumplir con dichas obligaciones. Mantienes la calma en todo momento y buscas los métodos necesarios con la finalidad de que estas preocupaciones lleguen a su fin.

MÁNDALA 3

¿Te decidiste por la tercera opción? Esto te describe como una persona que no le agrada el estrés, pero tu método de solucionarlo no sería el adecuado, pues tiras la toalla con las obligaciones que tienes. No te importa que resultados obtengas, ya que primero deseas tu tranquilidad.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?