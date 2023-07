¿Eres capaz de decir en voz alta el tipo de confianza que tienes? No te sientas mal si no puedes hacerlo porque no sabes a lo que me refiero. Con el test de personalidad que te traigo hoy cambiará la situación, pues recibirás esa información rápidamente. La prueba, debido a a ello, se ubica entre las mejores que existen. Sí, está dando la hora, así como “la que saca a la luz tu carácter, según las uñas de tus manos” y “la que revela tu identidad, de acuerdo a tu manera de sentarte en una banca”.

Todos, al estar de pie, adoptamos una postura para sentirnos más cómodos. Te menciono esto porque ahora tú debes escoger la pose que mejor se adapta a ti cuando te encuentras parado(a). Mira la imagen que he colocado más abajo y elige. Al hacerlo, podrás acceder a los resultados del test.

La imagen del test de personalidad

Al observar la ilustración de la prueba, te darás cuenta que hay tres posturas que una persona puede adoptar. Recuerda que tienes que escoger la que consideres que es más cómoda. La sinceridad es fundamental. No te avergüences. Con respecto a los resultados, te recalco que son impactantes, pero no poseen validez científica.

TEST DE PERSONALIDAD | Esta imagen te muestra tres posturas y tú debes elegir la que creas que es más cómoda. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test de personalidad

Postura 1:

Si elegiste esta postura, tienes la confianza de un mentor. Te agrada sentir que te escuchan. Posees más talento para liderar grupos pequeños que grandes. Deseas resolver problemas y ayudar a otros.

Postura 2:

Si escogiste esta postura, tienes confianza amistosa. Disfrutas relacionarte con los demás. Prefieres estar con personas que te dicen las cosas de manera directa. Te frustran las excusas y las mentiras.

Postura 3:

Si elegiste esta postura, tienes confianza carismática. No te tienes ganas de hablar mal de nadie. Tampoco te provoca sentir celos. Eres admirado(a) por tu amabilidad, generosidad y amor.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

