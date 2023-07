Puede que cuando hayas leído el titular, no te sientas convencido de la efectividad de este test, pero lo cierto es que este tipo de actividades gozan de una gran popularidad en las redes sociales debido a que son capaces de mostrarnos aspectos únicos de nuestra forma de ser que no conocemos o que, por distintas circunstancias, ocultamos o evitamos mostrar. Yo lo puse a prueba y déjame decirte que los resultados me dejaron más que sorprendido.

Como suele ocurrir ante este tipo de situaciones, lo único que necesitas hacer para el siguiente test de personalidad es responder a la siguiente premisa: ¿qué forma tiene tu dedo pulgar? Sí, así de sencillo. Tendrás que elegir la opción que más se asemeje a la mencionada parte de tu cuerpo y luego de ello estarás más cerca de conocer más sobre tu yo oculto.

Segundos después que hayas realizado tu elección, deberás proceder a leer los resultados para conocer el significado. Como podrás observar, algunas opciones sugieren un carácter equilibrado, otro perfeccionista y un tercero trabajador. Más allá de señalado por el test de personalidad, lo importante aquí es que puedas conocer mejor esos aspectos ocultos de tu forma de ser, los cuales se suelen esconder ya sea por vergüenza o porque preferimos mantenerlo en un segundo plano por decisión propia.

Conoce aspectos que desconocías de tu forma de ser

Debes ser sincero al escoger una de las opciones del test del personalidad, ya que de esta manera podrás obtener el mejor resultado. (Foto: MDZ Online)

A continuación, encontrarás la imagen del test que te mostrará los tipos de dedo pulgar que podrían asemejarse al tuyo. Cada uno tiene tamaño y forma distinta. Tú tienes que escoger la opción que más se parezca. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que lo más importante es ser sincero.

Estas son las respuestas del test de personalidad

Pulgar 1: si ambas falanges de tu dedo son simétricas indica que eres una persona muy equilibrada. Te destacas por siempre estar buscando la paz y la armonía. Los demás te ven como alguien muy tranquilo y depositan en ti su confianza para pedirte consejos. Eres alguien muy objetivo y siempre tienes la palabra justa para ayudar a los demás.

Pulgar 2: si la primera parte de tu dedo es más larga que la segunda significa que eres alguien muy perfeccionista. Sabes muy bien lo que quieres en la vida y tienes grandes ambiciones. Rara vez te conformas con lo que logras, siempre quieres más. Eres muy responsable y obsesivo con todos los proyectos que emprendes.

Pulgar 3: si la parte inferior es más grande que la superior quiere decir que eres una persona muy trabajadora. No te dejas abatir con facilidad ante los obstáculos, al contrario, cuando las cosas se ponen difíciles te cargas de energía para salir adelante con más fuerza. Tu inteligencia y la claridad en tus ideas te hacen sobresalir en todos los ámbitos.

Pulgar 4: si tienes un dedo flexible indica que eres alguien sumamente emocional. Te destacas por ser muy expresivo y extrovertido. Rara vez te callas lo que piensas y tienes una gran capacidad para adaptarte a los cambios. Haces amigos con facilidad y por lo general, eres el centro de atención en todos los lugares a los que asistes. Tienes una mente abierta y muy creativa.

Pulgar 5: si tienes un dedo recto quiere decir que eres una persona testaruda. Siempre buscas tener la razón y te cuesta reconocer cuando te equivocas. Por fuera pareces alguien frío pero con tu círculo más íntimo eres sumamente cariñoso y afectivo. Para ti, la palabra es muy importante y siempre cumples con lo que dices. Detestas la hipocresía y las injusticias.

¿Buscas otro test? Mira este video

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.