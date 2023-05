¿Quieres descubrir una parte de ti que desconocías? Si eres de los que no sabe cómo definirse o no encuentra los adjetivos correctos, has llegado al lugar indicado. Los test de personalidad son una prueba psicológica en la que debes analizar una imagen y determinar qué es lo que ves. Para llegar a esta conclusión debes observar con detenimiento a todos los detalles y aquí no hay un tiempo límite para poder realizarlo. Posteriormente, podrás observar las conclusiones.

Lo que debes hacer a continuación es observar con detenimiento la imagen que te mostraremos, donde hay 4 formas de manos totalmente diferentes y cada una de ellas representa un elemento. Observa la forma de tu mano, determina a cuál se parece más y revisa posteriormente los resultados de este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST DE PERSONALIDAD

Mira cuál es la forma de tu mano y esto revelará cuál es tu verdadera personalidad | Foto: internet

RESPUESTA AL TEST DE PERSONALIDAD

Manos de agua: si tienes esta forma, tus manos indican que eres de esas personas que tienen un gran corazón, muy emotivas y con bastante compasión por los demás. De tus principales características destacan la dulzura y empatía. Posiblemente seas de los que lloran con facilidad y tu signo del zodíaco esté relacionado con Piscis. Cuidado con elevar los dramas a un alto nivel.

si tienes esta forma, tus manos indican que eres de esas personas que tienen un gran corazón, muy emotivas y con bastante compasión por los demás. De tus principales características destacan la dulzura y empatía. Posiblemente seas de los que lloran con facilidad y tu signo del zodíaco esté relacionado con Piscis. Cuidado con elevar los dramas a un alto nivel. Manos de fuego: eres todo lo opuesto a lo anterior. Si tienes este tipo de manos, sueles tener personalidad terca y eres muy apresurado a la hora de tomar decisiones. La belleza es su principal característica y siempre son apasionados, por lo que deben tener mucho cuidado con el poder que manejan. Son el centro de atención y les gusta mucho serlo.

eres todo lo opuesto a lo anterior. Si tienes este tipo de manos, sueles tener personalidad terca y eres muy apresurado a la hora de tomar decisiones. La belleza es su principal característica y siempre son apasionados, por lo que deben tener mucho cuidado con el poder que manejan. Son el centro de atención y les gusta mucho serlo. Manos de tierra: tal y como lo indica su nombre, siempre tienes los pies sobre la tierra, muy inteligente, sabio y pensante en tu forma de actuar, con gran habilidad manual. Eso sí, no te caería mal alzar la cabeza un poco y aventurarte más allá, porque puede que estés dejando pasar oportunidades importantes por esta razón.

tal y como lo indica su nombre, siempre tienes los pies sobre la tierra, muy inteligente, sabio y pensante en tu forma de actuar, con gran habilidad manual. Eso sí, no te caería mal alzar la cabeza un poco y aventurarte más allá, porque puede que estés dejando pasar oportunidades importantes por esta razón. Manos de aire: la imaginación y tú son muy compatibles. Eres una persona soñadora, que no tiene miedo de arriesgarse. Tienen actitudes elegantes, son normalmente algo secas, actúan rápidamente y por ende no suelen ser de fiar en el largo plazo.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

TE PUEDE INTERESAR