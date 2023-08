En la Internet he encontrado una gran variedad de pruebas con relación a mi personalidad, pero estoy seguro que ninguna se parece a la que te mostraré enseguida. En este test de personalidad tendrás que reconocer la forma exacta de tus orejas, pues aunque no lo creas esta tiene la particularidad de revelarnos algos rasgos ocultos que poseemos. Además, te brindará mayor claridad sobre ciertos aspectos psicológicos que posees. Este test de volvió en uno de los más solicitados, pues guarda mucha semejanza con pruebas que seguramente ya desarrollaste como “tienes una visión 20/20 si puedes encontrar al perro escondido en menos de 10 segundos” y “escoge un garabato y conocerás cuál es la situación de tu estado mental” .

A continuación, exploraremos con detenimiento cuál es la forma de tu oreja. Desde la forma de los lóbulos, hasta su caída. Cada aspectos de nuestra oreja guarda cierta información sobre nuestra personalidad que a continuación te detallaremos.

Mira la imagen y conoce más sobre ti

Te dejaré enseguida la imagen de la prueba con cuatro alternativas. Cada una presenta una forma distinta, pero que de igual manera puede revelar mucho sobre tu forma de ser. Sé sincero y elige cuál de todas las opciones se parece a tu oreja.

En la imagen se ve cuatro formas diferentes de oreja y tu debes elegir la que más se parezca a ti para conocer los resultados del test de personalidad.| Foto: The Sun

Revela los resultados del test de personalidad

1. Forma de oreja grande

Si tienes orejas grandes, tiene a abordar las situaciones de la vida con calma y firmeza. Tienes un comportamiento confía y autoritario, y no te rindes ni te frustras fácilmente. Eres autosuficiente y capaz de manejar situaciones difíciles por tu cuenta. Tienes una actitud de ir con la corriente y te preocupas menos por el futuro.

2. Orejas pequeñas

Las personas con orejas pequeñas a menudo se inclinan hacia la timidez y la introversión. Le gusta pasar tiempo solo, con su familia o con amigos cercanos. No sientes la necesidad de hablar en cada ocasión, pero cuando es necesario, te haces presente. Eres creativo, observador y no buscas la validación de los demás. Encuentras un equilibrio entre la soledad y la socialización y no eres extremadamente sociable o antisocial.

3. Lóbulos de las orejas adheridos

Aquellos con lóbulos de las orejas adheridos son individuos emocionalmente poderosos. Poseen personalidades empáticas y comprensivas tomando decisiones basadas en la lógica y la razón en lugar de dejarte llevar por las emociones. Eres resistente y puedes recuperarte de los contratiempos.

4. Orejas puntiagudas

Las personas con orejas puntiagudas tienden a ser intuitivas e imaginativas. Tienes una forma única de ver el mundo y poseen una buena inteligencia emocional. Eres intelectual, ambicioso y sin miedo a expresar tus emociones.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Logró aprender algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

