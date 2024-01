La forma de cómo te desarrollas ante los demás se muestra como un factor importante en tus relaciones sociales. El test de personalidad de hoy se encarga de mostrarte cuál es un aspecto clave de ti y cómo podrías desarrollarlo al momento de interactuar con la gente. Quizá eres alguien que solo busca estar alejado de todas las tensiones posibles, por lo que no arriesgas tu calma. También existe la posibilidad que seas alguien difícil de engañar porque siempre estás atento a todo lo que se encuentra a tu alrededor. No existe una respuesta correcta en la gráfica de la prueba, ya que este desafío se basa en lo que más te gusta y no lo primero que ves. Lo único que te pido es que seas una persona 100% sincera al momento de ir a los resultados ya que una mala elección podrías desvirtuar todo lo que has logrado en este tiempo. ¿Estás preparado?

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: elige una pluma y describe tu personalidad. (Foto: Difusión)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la pluma 1...

Si has escogido la primera pluma, cuyo diseño es el más sencillo, significa que eres una persona tranquila. Te gusta vivir alejado de las tensiones, de los problemas y aquellas situaciones que puedan poner en riesgo tu calma. Por eso prefieres los entornos que transmitan serenidad. Otra característica que posees es la capacidad de ayudar a cualquier persona que te lo pida. Algunos pueden interpretar tu forma de ser como debilidad. Pero están equivocados. Tu apoyo constante hace que no te falten amistades. Tu círculo más íntimo te valora por cómo eres.

Si elegiste la pluma 2...

La segunda pluma tiene que ver con el perfeccionismo. El orden es algo muy importante para ti hasta el punto de esperar lo mismo por parte de los demás. La sensación de que las cosas no están bien hechas puede sacarte de tus casillas. Para evitar que la falta de perfección te cause perturbaciones en tu bienestar es aconsejable que pases tiempo contigo mismo de vez en cuando. Desconectar del mundo puede ayudarte a relajarte.

Si elegiste la pluma 3...

Si has escogido la pluma situada en el medio significa que eres una persona independiente. Cuando te propones alcanzar ciertos objetivos no dudas de ti mismo. Siempre buscas la forma de conseguir lo que te propones sin depender de nadie. Tienes una personalidad fuerte. Si no tienes éxito en alguna de tus tareas, no pasa nada, te levantas con el ánimo de seguir luchando para que salga bien. Esa independencia que te define puede verse como frialdad desde fuera. La realidad es que solo dejas ver lo que hay dentro de ti a las personas más cercanas.

Si elegiste la pluma 4...

La cuarta pluma es señal de que eres una persona muy razonable. Sueles estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor, además de poseer una gran inteligencia, lo que hace que sea difícil engañarte. Esta cualidad hace que puedas ser un gran líder. La gente confía en tu sentido común. Es por ello que no les cuesta seguirte. Te fijas tanto en lo que te rodea que a veces puedes pecar de exigente. Incluso cuando se trata de las personas. Es recomendable que de vez en cuando te pares a pensar antes de actuar. Tienes que ser consciente de que no todas las personas son iguales, con sus personalidades únicas y con visiones del mundo diferentes entre sí.

Si elegiste la pluma 5...

Si has escogido la quinta pluma significa que eres una persona que destaca por su creatividad. No solo tu amor por el arte define tu personalidad. La imaginación que tienes es tal que te hace ser una persona con muy buenas ideas. El problema es que te da demasiado miedo que te juzguen por ellas. A menudo dudas sobre lo que haces. Por tu cabeza pasa demasiadas veces la pregunta “¿y qué pensarán los demás?”. Debes enfrentarte a ese miedo para seguir disfrutando de tu lado artístico. No dejes que las opiniones ajenas frenen tu creatividad.

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.