Tengo que decirte que hay personas a las que les cuesta perdonar a otras, pero también están las que lo hacen con facilidad. Para que sepas si perteneces a ese segundo grupo, debes participar en el test de personalidad que te traigo el día de hoy. Estoy seguro que esta prueba te dejará con la boca abierta, así como lo hicieron otras, como la que consiste en “elegir un par de cubiertos para que conozcas qué tan educado eres” o “la que expone cómo te comportas con tu pareja, de acuerdo a la forma de tu dedo meñique”.

De deja todo lo que estés haciendo y simplemente mira la imagen que acompaña esta nota de Depor y luego dinos qué es lo que viste primero en la misma. Con solo dar esa respuesta podrás conocer mejor. Esta es una oportunidad única para ti. No la desaproveches porque después te arrepentirás.

Observa la imagen del test de personalidad

En la ilustración del test de personalidad solo hay dos opciones: la rosa y el corazón. Cada alternativa posee un significado diferente, por lo que la sinceridad es fundamental a la hora de dar tu respuesta. No puedes pretender descubrir tu verdadera forma de ser diciendo una mentira. Recuerda también que los resultados son impactantes, pero no poseen validez científica.

Lee los resultados del test de personalidad

Rosa:

Si viste primero la rosa, te vas de los lugares donde no te permiten crecer. La zona de confort no es lo tuyo. No puedes quedarte en un mismo sitio porque lo ves aburrido y eso te frustra. Eres una persona inquieta. Para ti, la vida es una sola y por eso no te privas de hacer nada. Buscas aventura, emoción y vivir el momento. También destacas por ser optimista.

Corazón:

Si viste primero el corazón, nunca tomas decisiones apresuradas. Siempre analizas todos los pros y contras. Tu familia es muy importante para ti. Normalmente haces consultas a tus seres queridos antes de elegir algo y asumir nuevos retos. No sueles guardar rencor. Perdonas con facilidad. Tratas a los demás de la misma manera que te tratan. Consideras que todos pueden cambiar y mejorar.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

