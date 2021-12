¿Te gustaría saber si te enamoras fácilmente? En esta nota tienes la oportunidad de participar en un test de personalidad que es capaz de brindarte esa información sobre tu forma de ser. Sí, no es broma. A continuación te explicaremos cómo participar.

Esta prueba viral psicológica consiste en indicar qué ves primero en la imagen. Lo que digas, de acuerdo a MDZ Online, te permitirá saber cómo eres en realidad. Increíble, ¿no te parece? Ten en cuenta que en la ilustración solo hay dos opciones: una planta y una cruz.

Cada alternativa posee un significado distinto. Es por esa razón que nosotros te recomendamos que no mientas. Si lo haces, tú mismo(a) te engañas. Dicho todo ello, ¡no pierdas más tiempo y súmate a este test de personalidad!

Imagen del test viral 2021

Esta ilustración te ayudará a saber si te enamoras fácilmente. Solo dinos qué ves primero. ¿Una planta o una cruz? (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Planta:

Si lo primero que viste en la imagen fue la planta eres una persona que se ve tranquila, pero por dentro siempre estás a punto de estallar. Te encantan los buenos tratos. Tu familia es muy importante para ti. Eres muy enamoradizo(a). Tienes grandes metas y te esfuerzas por alcanzarlas. Te cuesta bastante disfrutar el hoy.

Cruz:

Si lo primero que viste en la imagen fue la cruz eres una persona muy leal. No te agrada discutir. Cumples con tu palabra. Posees una inteligencia brillante. Jamás tomas una decisión apresurada. Solo si es sumamente necesario, levantas la voz. Eres frío(a). No dejas que tus emociones te dominen. No sueles enamorarte con facilidad. Destacas por tu creatividad.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.