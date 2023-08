Una singular prueba te podrá guiar hacia lo que oculta tu personalidad. Así es. El test que te mostraré enseguida se encagará de revelarte muchos detalles y aspectos de tu forma de ser con tan solo realizar una elección. Te dejaré 8 botones de distintos colores y tú deberás escoger aquel que te guste más o con el que te sientas más identificado. Este test de personalidad fue desarrollado por los mismos creadores de “de acuerdo a la cantidad de gatos que veas sabrás cuál es tu verdadera personalidad” y “responde correctamente cuál vaso tiene más agua y conocerás si tienes una inteligencia superior” .

Aquí tú solo deberás ser sincero, ya que tu elección dependerá mucho de tu personalidad. Como te indiqué, serán varias las opciones que te dejaré y así que observa con bastante cuidado. El siguiente paso es que conozcas el significado de cada elemento.

Observa la imagen y luego responde cuál eliges

Ya en este paso únicamente debes fijarte en cada botón, pues todos tienen un significado importante sobre tu personalidad. Te recuerdo además que esta prueba no cuenta con ningún tipo de validez científica comprobada, solo si quieres divertirte te aconsejo que continúes leyendo.

Solo escoge una de las 8 alternativas y segundos después conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: genial.guru

Conoce los resultados del test de personalidad

Rojo

Si has optado por el botón rojo, es probable que seas una persona intensa y que en este momento sientas que tienes mucho más para ofrecer de lo que estás dando. Tu deseo es ascender en tu trabajo, mejorar tus calificaciones o ser la mejor pareja posible, sin importar el ámbito de la vida en el que te encuentres. Tu objetivo actual es destacar y ser el mejor en lo que haces.

Amarillo

Si decidieras pulsar el botón amarillo, demostrarías estar viviendo un momento de gran optimismo en tu vida. Sientes que las circunstancias pueden desarrollarse de manera favorable y no te muestras temeroso de asumir riesgos para que esto se cumpla. Tu confianza en ti mismo es sólida y fundamentada, ya que te conoces a la perfección y confías plenamente en tus habilidades.

Naranja

Si te has inclinado por el color naranja, revelas un deseo constante de superarte día tras día. Tu enfoque no está en grandes metas, sino en el progreso en las pequeñas cosas. Comprendes que el camino más significativo comienza con el primer paso, y esa mentalidad es lo que te impulsa: avanzar paso a paso. Saboreas cada pequeño logro y tienes una clara dirección hacia dónde te diriges.

Verde

Si te has decantado por el color verde, te encuentras en una constante batalla interna entre la seguridad y la libertad. Valorizas la tranquilidad y siempre buscas sentirte seguro en tus decisiones. En ocasiones, tiendes a dar prioridad a la comodidad y la armonía en lugar de perseguir tus verdaderos deseos. Eres un amigo y compañero excepcional, sin embargo, es importante que comiences a dar mayor importancia a lo que realmente te hace feliz en la vida.

Rosa

Si has optado por esta elección, significa que estás experimentando un momento positivo en tu vida y deseas saborearlo plenamente. Ansiando vivir cada instante al máximo, buscas disfrutar de cada faceta de tu existencia. Es maravilloso que estés dispuesto a vivir el presente, pero es importante tener en cuenta que no te dejes llevar demasiado por las emociones y mantengas un equilibrio. Mantener los pies en la tierra puede ser crucial para enfrentar cualquier desafío que se presente en el futuro.

Morado

Si decidiste esta opción, es porque has alcanzado una etapa en tu vida donde, tras dedicar mucho esfuerzo, has logrado desarrollar una fuerte confianza en ti mismo. Eres una persona sensible que ha comprendido la importancia de cuidarse y valorarse para establecer relaciones saludables con el mundo y los demás. En este momento, no te afecta tanto la opinión de los demás, y priorizas aquello que te brinda felicidad y bienestar personal.

Azul

Aquellos que optan por el color azul viven en armonía tanto consigo mismos como con su entorno, o al menos, eso es lo que aspiran, lo que les permite prosperar en este aspecto más que otros. Si has elegido este color, es porque te encuentras en una búsqueda constante de equilibrio y has logrado alcanzarlo en diferentes áreas de tu vida. Aunque encontrar un equilibrio perfecto puede ser difícil, para ti lo más importante es estar en constante búsqueda de ese estado armonioso.

Gris

Si esta es la elección que has hecho, demuestra que te encuentras en un momento muy racional de tu vida. Aunque no siempre hayas actuado de esta manera, en la actualidad prefieres dar prioridad a la lógica sobre los sentimientos. Algunos podrían percibirte como una persona algo distante, pero con aquellos a quienes aprecias, te entregas por completo. Simplemente, eres una persona muy racional y buscas encontrar una explicación lógica para todo lo que te rodea.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Qué ventajas podemos conseguir realizando un test?

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Desarrolla otro test en este video