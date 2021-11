El reloj no miente. Ya es hora que participes en un test de personalidad que te brinde información relevante sobre tu manera de ser. Por suerte para ti, aquí te damos a conocer una prueba viral psicológica que te ayudará a saber si eres una persona inquieta.

Para que sepas cómo eres realmente tienes que responder una simple pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen que acompaña esta nota? De acuerdo a MDZ Online, tu contestación es muy importante aquí, pero ojo, no debes mentir.

Solo hay 2 opciones en la ilustración: una bicicleta y un corazón. Nada más. Cada alternativa tiene un significado diferente. Dicho todo ello, no pierdas tiempo y participa en este test que causa revuelo en Facebook y otras redes sociales.

Imagen del test viral 2021

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona inquieta. Solo dinos qué ves primero. ¿Una bicicleta o un corazón? (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Bicicleta:

Si lo primero que viste en la imagen fue la bicicleta, sobresales por ser inconformista. Siempre buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. No soportas estar quieto(a). Amas hacer amigos nuevos. Eres una persona muy sociable. Para evitar aburrirte, llenas tu agenda de compromisos. Te gusta vivir como si no existiera un mañana. Nunca te privas de hacer algo. Te alejas de las personas que siempre encuentran algo negativo en todo. Perdonas con facilidad. No sabes lo que es el rencor.

Corazón:

Si lo primero que viste en la imagen fue el corazón, eres una persona que no prejuzga. Detestas a la gente hipócrita y mentirosa. No toleras las injusticias. Eliges vivir tus propias experiencias. No te dejas influenciar por las de otros. Tienes objetivos claros en tu vida. No te rindes si te caes. Tu familia es muy importante para ti. Crees en las relaciones amorosas de larga duración. Eres capaz de sacrificar tu felicidad por ver felices a quienes amas.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.