¿Te han dicho alguna vez “egocéntrico(a)”? Bueno, te informamos que con el test de personalidad que motivó esta nota de Depor puedes saber si realmente eres así o no. ¿Cómo? Nada más vas a tener que contar qué fue lo que viste primero en la imagen. Sí, esta es una oportunidad única.

Tu respuesta es importante en la prueba, ya que te permitirá conocer tu verdadera forma de ser, así que no puedes darte el lujo de mentir a la hora de contestar. El corazón y el gato son las únicas alternativas presentes en la ilustración. Te lo recalcamos para que no se te ocurra mencionar otra cosa.

Los resultados que leerás más abajo han dejado atónitos a muchos usuarios. Esperamos que pases por esa misma experiencia, pero ten en cuenta esto: la información que leerás no posee validez científica. Si después de saberlo, quieres participar, ¡perfecto! Por otro lado, no olvides que también puedes sumarte a la prueba que te permitirá conocer qué es lo que los demás aman de ti con solo decir lo que viste primero en la imagen.

Imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el corazón y el gato. Para que sepas si eres una persona egocéntrica, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Solución del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, sobresales por ser egocéntrico(a). Te encanta ser el centro de atención. Sufres si pasas desapercibido(a) en algún lugar. Solo hablas sobre temas donde tú eres protagonista. Consideras que todo lo que haces es perfecto. No toleras las críticas. Tienes objetivos muy claros. Si te caes, te levantas con fuerza.

Gato:

Si viste primero el gato, posees una mente abierta. Tu familia es muy importante para ti. Perdonas con facilidad. No guardas rencor, pero si alguien hiere tus sentimientos, difícilmente volverás a confiar en esa persona. Eres cordial, amable y atento(a). Respetas y escuchas las opiniones. Solo discutes si no tienes otra opción. Para ti, toda persona puede cambiar sin importar los errores que cometieron. Odias las limitaciones. Te vas de los lugares donde no puedes crecer.

