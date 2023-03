¿Te gustaría gritar al mundo entero que te conoces muy bien? Bueno, entonces no es una mala idea participar en el test de personalidad que Depor te trae en esta ocasión. La prueba consiste en decir qué viste primero en la imagen. Apenas los hagas, sabrás si eres una persona perseverante y creativa.

Te aconsejamos que no des una respuesta sin asegurarte que esta sea sincera. La mentira, como en muchos aspectos de la vida, solo genera problemas. Si engañas al contestar, la información que obtendrás no será la correcta y perderás tu tiempo. Créenos que no queremos que tu experiencia sea mala. Por eso te damos esa recomendación. En la ilustración solo están como opciones el individuo y el perro.

El test de personalidad brinda resultados impresionantes, de acuerdo a varios usuarios, pero debes tener en cuenta algo: estos no poseen validez científica. No creas que esa característica es propia de esta prueba. Las otras que hemos dado a conocer también son así. Por ejemplo, la que es capaz de revelar si eres una persona leal, según el primer animal que veas.

Imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el individuo y el perro. Para que sepas si eres perseverante y creativo, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Solución del test de personalidad

Individuo:

Si viste primero al individuo, eres celoso(a). Creas historias en tu cabeza que no suelen suceder en la vida real. Tu inseguridad e indecisión suelen perjudicarte, pero también a los que te rodean. No soportas sentirte rechazado(a).

Perro:

Si viste primero el perro, eres fiel. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Te encanta estar en pareja. Si te caes, te levantas. Raras veces bajas los brazos. Eres inteligente, perseverante, creativo(a) y muy responsable. Nunca harías algo para perjudicar a otra persona.

