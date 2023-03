Siempre es un buen momento para aprender más de uno mismo. Esta vez te damos la posibilidad de que participes en un test de personalidad que puede sacar a la luz si eres una persona que inspira simpatía en los demás. Descúbrelo indicando qué viste primero en la imagen que acompaña la nota de Depor.

El gato y la mujer son las únicas opciones presentes en la ilustración. No hay más. Te lo dejamos en claro para que no vayas a decir algo que no está en la gráfica. Y es que si haces eso, no serás capaz de recibir esa información relevante sobre ti. Recuerda que guerra avisada no mata gente.

Este test de personalidad ha llamado fuertemente la atención en las redes sociales, pero no es el único que goza de popularidad hoy en día. También están, por ejemplo, las siguientes pruebas: la que expone los aspectos más ocultos de la forma de ser de uno, según la primera letra de su nombre y la que es capaz de revelar lo que más atrae de ti a los demás.

Imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el gato y la mujer. Para que sepas si inspiras simpatía, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Solución del test de personalidad

Gato:

Si viste primero el gato, amas las sorpresas. Tu familia es muy importante para ti. Detestas discutir. Te mantienes al margen de los problemas. No guardas rencor. Perdonas fácilmente. Te alejas de la gente negativa. Eres bondadoso(a).

Mujer:

Si viste primero la mujer, inspiras simpatía. Eres inteligente y muy sociable. No te privas de hacer nada porque consideras que el paso por este mundo es demasiado corto. Sobresales por tu generosidad. Siempre estás dispuesto a ayudar. Posees un gran carisma y eso te vuelve, muchas veces, el centro de atención. Hay quienes te ven como un referente por la forma en que ves la vida.

