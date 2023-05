No hace falta que hagas cosas sumamente difíciles para que recibas información sobre ti. El test de personalidad que te presentamos en esta nota de Depor te da la posibilidad de saber si eres una persona recta con solo responder qué miraste primero en la imagen. ¿Oportunidad única? ¡Claro que sí!

Pero no vayas a creer que con decir cualquier cosa vas a conocerte bien. Debes de tener en cuenta que solo hay dos opciones en la ilustración: el individuo y el caballo. No menciones otro elemento porque definitivamente no fue dibujado y no forma parte de la prueba. ¡Ya sabes!

Este test de personalidad brinda, a todos sus participantes, resultados impactantes. El único detalle es que no poseen validez científica. Si eso no significa un problema para ti, perfecto. Por otro lado, te informamos que en Depor hay más pruebas estupendas. Una muy buena es la que puede revelar si eres una persona única.

Imagen del test de personalidad que revelará si eres una persona recta

Esta imagen, que posee un fondo de color verde, te muestra dos dibujos: el de un individuo y el de un caballo. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad

Individuo:

Si viste primero al individuo, jamás harías algo para dañar a otro de manera intencional. Cumples con tu palabra. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada. Eres fiel, leal, recto(a), honrado(a) y muy celoso(a). No soportas sentirte rechazado(a). Creas en tu cabeza historias que rara vez pasan en la vida real.

Caballo:

Si viste primero el caballo, tu familia es muy importante para ti. Jamás tomas una decisión sin meditarla dos veces. Sobresales por ser racional. Vives y dejas vivir en libertad. Pocas veces juzgas a alguien sin conocerlo. No le das importancia a lo que otros opinan sobre ti. Eres una persona auténtica.

