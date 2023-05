El día de hoy marcará un antes y un después en tu vida, pues sabrás si eres una persona auténtica o no. ¿Cómo? Participando en el test de personalidad que te presentamos en esta nota de Depor. Aquí solo debes indicar qué viste primero en la imagen para recibir esa información importante.

Ten en cuenta que el corazón y las mariposas son las únicas opciones presentes en la ilustración. No se te ocurra mencionar otros elementos. Si mientes a la hora de dar tu respuesta, no acabarás sabiendo cómo eres realmente. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡No cometas el mismo error de varios usuarios!

¿Dónde están los resultados del test de personalidad? Pues más abajo. Al leerlos te darás cuenta que son sorprendentes, pero te recalcamos que no poseen validez científica. No creas a las personas que digan lo contrario. Por otro lado, te informamos que en la página web de Depor hay más pruebas como esta. Una de las tantas que encontrarás es capaz de revelar si eres muy generoso(a).

Imagen del test de personalidad que revelará si eres auténtico

Esta imagen, que posee un fondo de color mostaza, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de varias mariposas. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, jamás harías daño a otro de manera intencional. Tratas de perdonar fácilmente. No guardas rencor. Te caracterizas por ser libre, atento(a) y auténtico(a). No le das importancia a lo que otros opinen sobre ti. También sobresales por tu amabilidad y bondad. Rara vez elaboras juicios de valor sobre alguien que no conoces.

Mariposas:

Si viste primero las mariposas, inspiras confianza. Eres muy cariñoso(a), atento(a) y creativo(a). Das buenos consejos y por eso tus amigos siempre acuden a ti. Resuelves cualquier problema con rapidez.

¿Este test de personalidad te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test de personalidad en Depor, y listo. ¿Te animas?

