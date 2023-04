En las redes sociales viene difundiéndose una obra del artista español Salvador Dalí y que ha sido utilizada como un trascendental test de personalidad que trae consigo información importante sobre la relación que mantienes con tu pareja. ¿Estás listo para conocer más sobre ti?

Lo único que debes hacer en este test de personalidad es visualizar por algunos segundos la obra realizada por Salvador Dalí. Esta pintura es conocida como la “cara paranoica” y son múltiples los elementos que se visualizan en él. Pero aquel que se apodere de tu atención, será el que te revele qué es lo que tu pareja piensa de ti.

¿Te has planteado esta cuestión en algún momento? Pues es el turno que te quites esa duda y conozcas más a profundidad. Te aseguramos que quedarás atónito luego de descubrir lo que él o ella piensa sobre ti y tu relación.

La imagen del test de personalidad

En esta obra de Salvador Dalí debes responder cuál elemento se apoderó de tu atención y conocerás los resultados del test de personalidad. | Foto: Salvador Dalí

Los resultados del test de personalidad

Una cara

Si eres de los que han notado el rostro recostado con la mejilla en el suelo, significa que eres una persona con una necesidad espasmódica de sentirse a gusto en cualquier situación y ambiente. Este sentimiento domina tu vida, eres el tipo de persona que no cambia de pareja, de trabajo, de amistad sólo si siente que puede cumplir con esta condición.

Mujer

Si lo primero que notaste fueron mujeres sentadas en el suelo, entonces eres alguien con un agudo sentido de la observación. Te gusta mirar las situaciones y evaluarlas con ojo crítico, como un crítico de arte espectador observa un espectáculo.

Los árboles y la vegetación

Si tu atención ha recaído en la vegetación , lo más probable es que seas un negador . No aceptas todas las cosas que pasan en tu vida, si algo te hace sentir mal simplemente niegas hasta la idea de que realmente sucedió y la razón es que tienes miedo.

La sombra en la nube

Bastantes personas han notado la sombra en la nube. Si eres uno de ellos significa que intentas no revelar algunos aspectos de ti mismo. Hay cosas que no quieres que la gente sepa porque son vergonzosas. Probablemente te preocupes demasiado, todos tenemos nuestras sombras, tenemos oscuridad y luz dentro de nosotros, necesitamos aprender a amarnos por lo que somos y si no podemos hacerlo solos debemos acudir a un especialista.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

